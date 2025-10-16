Mesébe illő nászútra vitte kecskeméti párját a Házasság első látásra ifjú lovagja – videó

A Házasság első látásra műsorában miután kimondták a boldogító igent, a kecskeméti szőke szépség és a romantikus Péter Szlovéniába utaztak nászútra. Az út hosszú volt, de a többórás autóút remek alkalmat adott arra, hogy a friss házasok mélyebben is megismerjék egymást.

Házasság első látásra: nászúton az ifjú pár

Forrás: TV2

A romantikus pihenés a Bledi-tónál kezdődött, ahol a pár egy csónakban ringatózott a kristálytiszta vízen. Anna szó szerint ragyogott – férje szerint úgy nézett ki, mint Aranyhaj, ahogy a napfény megcsillant hosszú, szőke haján.

Extrém kalandok és alpakák is vártak rájuk

A romantika után jöhetett az adrenalin: a fiatal pár egy izgalmas csúszópályát is kipróbált, ahol sok nevetéssel és összemosolygással erősítették a köteléket. A kalandot aztán igazi „cukiságfaktor” követte – ugyanis alpakákat simogattak és sétáltattak. A közös élmény olyan jól sikerült, hogy még arról is beszélgettek: ha hazatérnek, talán örökbe fogadnának egy alpakát.

Úgy tűnik, a szakértők jó munkát végeztek, hiszen Anna és Peti kapcsolata már a kezdetektől harmonikusnak és őszintének tűnik. A Házasság első látásra szakértői is úgy vélik: ritka, hogy már az első találkozás után ennyire természetesen működjön egy páros.

Házasság első látásra – de vajon meddig?

Nem mindenki ilyen szerencsés. A TV2 Házasság első látásra többi szereplőjénél már most láthatók konfliktusok. Többen elbizonytalanodtak, hogy valóban nekik való-e ez a kísérlet.

Miló Viki, a világbajnok bokszoló például már az esküvő utáni napon boldogtalannak érezte magát, pedig korábban úgy tűnt, hogy párjával megtalálhatja a számításait.