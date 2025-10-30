október 30., csütörtök

TV2

Véget ért a románc, Anna sírva ordítozott férjével: „Gerinctelen vagy, te nem vagy férfi!” – videó

A kecskeméti Dudás Anna és férje, Peti kapcsolata végleg zátonyra futott: a pár heves vitája után mindketten ledobták a gyűrűiket. Drámai fordulatot hozott a Házasság első látásra legutóbbi epizódja.

Orosz Fanni Flóra

A Házasság első látásra TV2 legfrissebb részében a nézők szemtanúi lehettek annak, ahogy a kecskeméti Dudás Anna és Peti kapcsolata teljesen szétesik. A harmadik terápiás ülésen a feszültség szinte tapintható volt: Anna elmondta, úgy érzi, a férje a kamerák előtt mást mutat, mint amit négyszemközt tapasztal.

Itt ér véget a Házasság első látásra?
Dudás Anna sírva fakadt a Házasság első látásra műsorában
Forrás: TV2

Itt ér véget a Házasság első látásra?

A kecskeméti lány arról beszélt, hogy frusztrált lett, és egyre jobban elzárkózik férjétől. Szerinte Peti nyomást helyezett rá, hogy gyorsabban haladjanak az intimitás terén, miközben a külvilág felé teljesen más képet festett kettőjükről. A férj tagadta a vádakat, és azt mondta, sosem állította, hogy elege lenne a feleségéből. A vita azonban egyre mélyebb lett, különösen amikor még abban sem tudtak megegyezni, csókolóztak-e előző este – Anna szerint igen, Peti szerint nem.

A szóváltás odáig fajult, hogy a pár mindketten eldobták a jegygyűrűiket. Anna ekkor már teljesen megtört, és kijelentette, hogy többé nem engedi, hogy férfi megalázza. Könnyek között rohant ki a teremből, miközben férje döbbenten hallgatott. A szakértők próbáltak közbelépni: Tóth Melinda pszichológus Anna után ment, és próbálta megnyugtatni a lányt, aki azonban határozottan kijelentette, hogy kapcsolatuknak nincs jövője.

Gerinctelen vagy!

Bár Anna később visszatért, hogy tisztázzák a helyzetet, a beszélgetés ismét vitába torkollott. A feleség sírva vádolta férjét, amiért szerinte letagadta, hogy köztük valódi érzelmi és fizikai közelség alakult ki.

A feszültség a tetőfokára hágott, amikor Anna kimondta a sokat idézett mondatot: „Gerinctelen vagy, te nem vagy férfi!”

Ezután Peti hagyta el a helyszínt – ezzel pedig egyértelművé vált, hogy kapcsolatuk véget ért.

A másik kecskeméti szál sem felhőtlen

A Házasság első látásra szereplők között nemcsak Anna és Peti kapcsolatában vannak nehézségek. A másik kecskeméti kötődésű szereplő, Deák Rebecca és férje, Zsolt között is kezd nőni a feszültség.

Bár korábban úgy tűnt, remekül kijönnek egymással, kiderült, hogy Rebecca sokszor túl kritikus és türelmetlen. A férje szerint hajlamos „arcával reagálni”, mielőtt még szavakkal elmondaná, mi bántja – ami gyakran félreértésekhez vezet. A szakértők szerint azonban még nem késő, ha a pár képes lesz kommunikálni és türelmesen kezelni egymás hibáit.

A Házasság első látásra online is visszanézhető a TV2 Play oldalán.

