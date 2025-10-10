Gregor Bernadett nagy bejelentése: személyes elköteleződést is jelent a csatlakozása – videó

Gregor Bernadett színésznő is tagja lett az Állatvédelmi Digitális Polgári Körnek (ÁDPK), amely Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre. A frissen megalakult közösséget a hétvégén mutatták be, és induláskor 14 taggal kezdte meg működését – írja a Bors.

Gregor Bernadettnek számára fontos az állatvédelem

Fotó: MW-Archív

Az ÁDPK alapító tagjai között több ismert közéleti személyiség is szerepel, köztük Gecse Vivien, valamint Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

Az esemény azt is mutatja, hogy a Digitális Polgári Körök egyre népszerűbbek a hazai hírességek körében. Korábban például Szabó Zsófi is csatlakozott a gazdasági témájú DPK-hoz, majd nagykövetként vett részt a Női DPK munkájában is.

Gregor Bernadettnek szívügye az állatok édeleme

Gregor Bernadett számára a csatlakozás nemcsak szakmai, hanem személyes elköteleződést is jelent. Mint elmondta, az állatvédelem régóta a szívügye, így nem véletlen, hogy az ÁDPK munkájába is örömmel kapcsolódott be. Emellett az Alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan részt vesz a munkában:

– Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén – hangsúlyozta a színésznő a Bors-nak, aki kiemelte, hogy számára fontos a figyelemfelkeltés és az ügy népszerűsítése, hiszen az emberek bevonása nélkül nehéz valódi változást elérni.

Gregor Bernadett számára külön megtiszteltetés, hogy az Alapítványnál a művészeti programokért felelve egy olyan szakmai közösség tagjaként dolgozhat, amelynek középpontjában az állatvédelem áll. Kiemelte, hogy a Facebook-csoport napról napra egyre több embert vonz, és hisz abban, hogy az állatok védelme képes hidat képezni az emberek között – politikai vagy társadalmi nézetektől függetlenül.

– Azt várom, hogy az állatvédelem ügye egy olyan közös ügy legyen, amiben együtt gondolkodunk mindannyian, hogyan lehet ezt még jobban csinálni – fogalmazott határozottan.

A kezdeményezés célja

Gregor Bernadett csatlakozása is jól mutatja, hogyan erősíthetik a Digitális Polgári Körök szerepét a közéleti és kulturális személyiségek, hiszen jelenlétük jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az állatvédelem ügye nagyobb figyelmet kapjon.