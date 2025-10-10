2 órája
Gregor Bernadett nagy bejelentése: személyes elköteleződést is jelent a csatlakozása – videó
Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör újabb ismert taggal bővült. Gregor Bernadett is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. A színésznő számára az állatvédelem évtizedek óta személyes ügy és kiemelt fontosságú terület.
Gregor Bernadett színésznő is tagja lett az Állatvédelmi Digitális Polgári Körnek (ÁDPK), amely Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre. A frissen megalakult közösséget a hétvégén mutatták be, és induláskor 14 taggal kezdte meg működését – írja a Bors.
Az ÁDPK alapító tagjai között több ismert közéleti személyiség is szerepel, köztük Gecse Vivien, valamint Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.
Az esemény azt is mutatja, hogy a Digitális Polgári Körök egyre népszerűbbek a hazai hírességek körében. Korábban például Szabó Zsófi is csatlakozott a gazdasági témájú DPK-hoz, majd nagykövetként vett részt a Női DPK munkájában is.
Gregor Bernadettnek szívügye az állatok édeleme
Gregor Bernadett számára a csatlakozás nemcsak szakmai, hanem személyes elköteleződést is jelent. Mint elmondta, az állatvédelem régóta a szívügye, így nem véletlen, hogy az ÁDPK munkájába is örömmel kapcsolódott be. Emellett az Alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan részt vesz a munkában:
– Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén – hangsúlyozta a színésznő a Bors-nak, aki kiemelte, hogy számára fontos a figyelemfelkeltés és az ügy népszerűsítése, hiszen az emberek bevonása nélkül nehéz valódi változást elérni.
Gregor Bernadett számára külön megtiszteltetés, hogy az Alapítványnál a művészeti programokért felelve egy olyan szakmai közösség tagjaként dolgozhat, amelynek középpontjában az állatvédelem áll. Kiemelte, hogy a Facebook-csoport napról napra egyre több embert vonz, és hisz abban, hogy az állatok védelme képes hidat képezni az emberek között – politikai vagy társadalmi nézetektől függetlenül.
– Azt várom, hogy az állatvédelem ügye egy olyan közös ügy legyen, amiben együtt gondolkodunk mindannyian, hogyan lehet ezt még jobban csinálni – fogalmazott határozottan.
A kezdeményezés célja
Gregor Bernadett csatlakozása is jól mutatja, hogyan erősíthetik a Digitális Polgári Körök szerepét a közéleti és kulturális személyiségek, hiszen jelenlétük jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az állatvédelem ügye nagyobb figyelmet kapjon.
A kezdeményezés célja, hogy minél több emberhez eljussanak az állatvédelemmel kapcsolatos információk, és közös felelősséggé formálódjon az ügy. Gregor Bernadett ismertségével, művészi hitelességével és személyes elköteleződésével szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy egyre többen csatlakozzanak a közös cél érdekében.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!