Curtisék is bejutottak az Ázsia Expressz döntő hetébe – vajon nyerhetnek? – videó
Ezúttal már csak négy páros maradt versenyben a TV2 Ázsiai Expressz 2025 kiélezett küzdelmében. Az Ázsia Expressz utolsó hetébe bekerült párosok között ott van Curtis és Barnai Judit is, akik esélyesként néznek szembe a végső feladatokkal.
Az utolsó hétre Galambos Boglárka és Kútvölgyi Sára estek ki, így már csak négy páros maradt az Ázsia Expressz versenyében.
Ők az Ázsia Expressz döntősei
Legutóbb Galambos Boglárka és Kútvölgyi Sára búcsúzott, miután a hajszán utolsóként értek vissza. Így a döntő héten már csak négy páros küzd az Ázsia Expressz trónjáért:
- Curtis és Barnai Judit
- Tallós Rita és Barbinek Paula
- Fodor Rajmund és Ungvári Miklós
- Bódi Megyer és Bódi Hunor
Curtisék számára nagy lehetőség, hiszen már csak néhány lépés választja el őket a győzelemtől, de a versenytársak is keményen küzdenek.
Mi az esélyük Curtiséknek?
Curtis és Judit korábban már bizonyították, hogy nem riadnak vissza a nehéz feladatoktól, viszont a nyomás is rendkívül nagy. Az Ázsia Expressz-szereplők között sokan tartják őket esélyesnek, de az sem kizárt, hogy egy váratlan fordulat vagy hibájuk döntő lehet. Mivel már csak négy pár van versenyben, minden hiba sokba kerülhet, és a taktika, szövetségek, pszichikai állapot mind kritikus tényezők.
