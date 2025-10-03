október 3., péntek

Helga névnap

TV2

2 órája

Curtis elveszítette a türelmét az Ázsia Expresszben, káromkodva vágott neki az éjszakának– videó

Címkék#Ázsia Expressz#Curtis#celebfigyelő#rapper

Feszült pillanatok zajlottak a TV2 Ázsiai Expressz 2025 legutóbbi epizódjában. Az Ázsia Expressz játékában Curtis megint nem tudta visszafogni magát, amikor a kimerítő nap végén újabb váratlan feladatot kaptak.

Orosz Fanni Flóra

A rapper idegrendszerét láthatóan megviseli a kiszolgáltatott helyzet, amit a TV2 Ázsia Expressz műsorában napról napra tapasztal, míg felesége, Barnai Judit higgadtabban próbálja kezelni a problémákat.

Curtis kiborult az Ázsia Expresszben
Az Ázsia Expressz játékában Curtis megint nem tudta visszafogni magát
Forrás: Bors

Kiborulás a szálláskeresés miatt

A nap végére teljesen kimerült páros döbbenten szembesült azzal, hogy a feladatok teljesítése után nem pihenhetnek, hanem szállást kell találniuk az éjszakára. Curtis igazságtalannak érezte a helyzetet, és ingerülten, káromkodva indult el, hogy alvóhelyet keressenek maguknak. 

A rapper hangosan hangoztatta, hogy elege van, sőt, korábban azt is megemlítette, hogy szíve szerint már feladná az egész versenyt. Ez a lobbanékony hozzáállás nem először került elő nála: korábban is többször kifakadt, amikor úgy érezte, a körülmények túl kemények. Felesége, Judit azonban most is próbálta lehűteni, higgadtan érvelve, hogy nincs más választásuk, ha folytatni akarják a játékot.

Az érzelmek elszabadultak az Ázsia Expresszben

Az Ázsia Expressz 2025 minden résztvevő számára hatalmas fizikai és lelki próbatétel, hiszen az éhség, a fáradtság és a folyamatos nyomás könnyen kihozza belőlük a legrosszabbat. Curtis esetében ez a forrófejűség újra megmutatkozott: a rapper nehezen tudja kordában tartani indulatait, ami miatt gyakran kerül konfliktushelyzetbe. 

Judit ezzel szemben továbbra is a nyugodtabb, észszerűbb fél, aki igyekszik megőrizni a higgadtságát és terelgetni férjét a versenyben. A feszültség ugyanakkor érthető, hiszen olyan extrém helyzetekben kell helytállniuk, amilyenekkel a hétköznapi életben soha nem szembesülnének. Az ilyen pillanatok mutatják meg igazán, mennyire nehéz a valóságban végigcsinálni a kalandrealityt. 

