Reality

1 órája

Lopással vádolta meg Curtist egyik játékostársa, heves vita robbant ki

Címkék#Ázsia Expressz#Curtis#celebfigyelő#botrány

A TV2 realityjében Bódi Megyer azzal gyanúsította meg Curtist, hogy eltulajdonította a medálját. Az Ázsia Expressz 2025-ös évadában újabb konfliktus kavarta fel az állóvizet.

Orosz Fanni Flóra

A TV2 Ázsia Expresszben ezen a héten a párcsere borzolta a kedélyeket, amikor a megszokott duókat szétszedték, és ideiglenesen új társakkal kellett végigvinni a feladatokat. A legutóbbi epizódban két játékos között pattant ki a legnagyobb balhé.

Botrány az Ázsia Expressz idei évadában,
Botrányba keveredett Curtis az Ázsia Expresszben
Forrás: Bors

Bódi Megyer gyanakodott

A nézők az előzetesből már sejthették, hogy komoly vita bontakozik ki Curtis és Bódi Megyer között. Megyer úgy érezte, hogy eltűnt a medálos doboza, és rögtön a rapperre terelődött a gyanú. Szerette volna átnézni Curtis hátizsákját, ám ő ezt határozottan visszautasította.

Curtis nem hagyta magát

Curtis azzal érvelt, hogy a táskájában személyes tárgyak vannak, és senkinek nincs joga kutakodni benne. Próbálta humorral oldani a helyzetet, de Megyer hajthatatlan maradt, továbbra is ragaszkodott a feltételezéséhez, hogy a rapper lopott tőle. A vita végül odáig fajult, hogy Curtis inkább otthagyta ellenfelét, és dühösen annyit mondott: ha úgy gondolja, nyugodtan jelentse fel.

Heves reakciók az Ázsia Expresszben

Bódi Megyer később a kamerák felé fordulva fakadt ki, hogy ilyen helyzetben mit lehet tenni, ha valaki nem akarja visszaadni, amit elvett. A jelenet jól mutatta, mennyire feszült és kiélezett tud lenni a verseny, amikor a bizalom megrendül az Ázsia Expressz szereplők között.

Curtis megosztó személyisége

Nem ez az első alkalom, hogy Curtis körül konfliktus alakul ki. Korábban Tallós Rita is csalódottan reagált, amikor egy párcserében a rapperhez került, és nem titkolta, hogy nem örül az új felállásnak. Curtis mindig is karakteres, sokakat megosztó személyiség volt, az Ázsia Expressz viszont még inkább felnagyítja ezeket a helyzeteket. Egy ilyen extrém közegben azonban a felfokozott reakciók szinte elkerülhetetlenek.

