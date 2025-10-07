október 7., kedd

Reality

3 órája

Sorsfordító fordulat: Curtis és Judit külön folytatják az Ázsia Expresszt

Elérkezett a döntő hét a TV2 versenyében. Az Ázsia Expressz keddi adásában a párosoknak külön kell tölteniük a napot, pénz, telefon és társ nélkül, idegen országban, csak saját erejükre hagyatkozva.

Orosz Fanni Flóra

Az Ázsia Expressz 2025 tétje hatalmas: aki utolsóként érkezik célba, azonnal búcsúzik a kaland-realitytől. A versenyzők ezúttal különváltak, egyikük „futóként” küzd a terepen, míg a másik „bástyaként” marad hátra, hogy mini játékokkal segítse társát.

Fotó: TV2

A párosok szétválasztva küzdenek

Minden párosnak el kellett döntenie, ki lesz a futó és ki a bástya. A futók célja, hogy a lehető leggyorsabban teljesítsék az útvonalat, miközben küldetéseket is végre kell hajtaniuk. A bástyák közben külön feladatokban versenyeznek, amikkel előnyhöz juttathatják társukat vagy épp hátráltathatják őket.

A futók között ott van Barnai Judit, Tallós Rita, Ungvári Miklós és Bódi Megyer, míg bástyaként Curtis, Barbinek Paula, Fodor Rajmund és Bódi Hunor küzdenek a legjobb eredményért.

Curtis ezúttal háttérbe vonul

Curtis és felesége, Barnai Judit úgy döntöttek, hogy ezúttal Judit vállalja a futó szerepét, míg a rapper bástyaként marad hátra, hogy minél több előnyt szerezzen számára. A tét óriási, hiszen az TV2 Ázsia Expressz döntő hetében járunk: az utolsó szakaszban már minden másodperc számít, és egy rossz döntés akár a kiesést is jelentheti. A mini játékok során a bástyák teljesítménye kulcsfontosságú, hiszen a győztes pár futója akár egy teljes küldetést is kihagyhat, amivel rengeteg időt spórolhat.

Egyre nagyobb a feszültség az Ázsia Expressz döntő hetén

A finishez közeledve minden páros a végső célért küzd. Az idegek pattanásig feszülnek: a fáradtság, az éhség és a versenyhelyzet mindenkit próbára tesz. Az Ázsia Expressz szereplők most már nemcsak a fizikai erejükről, hanem a kitartásukról és a stratégiájukról is számot adnak. A kérdés, hogy Curtis és Judit együttműködése, illetve Judit kitartása elég lesz-e ahhoz, hogy bejussanak a döntőbe.

