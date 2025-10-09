október 9., csütörtök

Reality

39 perce

Közel jártak a győzelemhez, végül a döntő előtt búcsúztak Curtisék Ázsiától

#Ázsia Expressz#Curtis#búcsú#celebfigyelő

Célegyenesbe fordult a TV2 kaland-reality-je, de a döntő előtt újabb páros számára ért véget a kaland. Az Ázsia Expressz legutóbbi adásában Judit és Curtis búcsúztak a versenytől, megható pillanatok közepette.

Orosz Fanni Flóra

A TV2 Ázsia Expressz című műsorának szerda esti epizódjában véget ért a verseny a rapper és párja számára. Bár küzdelmes napokon vannak túl, a kiesés pillanata nem a csalódásról, hanem a háláról és az összetartozásról szólt. Curtis és Judit egymásba kapaszkodva mondtak köszönetet a műsornak, a nézőknek és a versenytársaiknak is.

a döntő előtt búcsúztak Curtisék az Ázsia Expressztől
Az Ázsia Expressz legutóbbi adásában Judit és Curtis búcsúztak a versenytől
Fotó: Bors

Megható búcsú az Ázsia Expresszben

A döntő hetében már minden perc számít, és ezúttal Curtisék érkeztek utolsóként a célba. Ördög Nóra elismerően méltatta őket, kiemelve azt az egységet és összhangot, amit végig képviseltek a játékban. A műsorvezető szerint példaértékű volt, ahogyan a páros a legnehezebb helyzetekben is kitartott egymás mellett.

Curtis a búcsú során elmondta, hogy élete legnagyobb kalandjaként tekint az Ázsia Expresszre, és hálás, amiért ezt az élményt megoszthatta párjával. Úgy fogalmazott, Judit nemcsak kivételes ember, hanem igazi sportember is, akire végtelenül büszke. A rapper végül Újpest kabalasálját Bódi Megyernek adta, amivel gesztusként fejezte ki barátságát és elismerését.

Nem csalódottan, hanem hálával búcsúztak

Barnai Judit mosolyogva mesélte, hogy a kiesés ellenére sem bán semmit: annyi szép emléket és új barátságot gyűjtöttek, hogy örökre hálásak maradnak a műsornak. Curtis hozzátette, ilyen erős ellenfelektől kikapni a döntő hét végén egyáltalán nem szégyen. A rapper a műsoron kívül Instagram-oldalán is köszönetet mondott.

A fődíjért már csak három duó maradt versenyben: a Bódi testvérek, Ungvári Miklós és Fodor Rajmund, valamint Tallós Rita és Barbinek Paula. A fináléban dől majd el, ki hódítja el az Ázsia Expressz 2025 trófeáját.

