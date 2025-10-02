október 2., csütörtök

Reality

1 órája

Schoblocher Barbara nem ment a többiek után, megnevezte az egyik gyilkost Az Árulókban

A nagy sikerű élőszereplős társasjáték első kerekasztal-beszélgetésén a bajai énekesnő, Schoblocher Barbara merész döntést hozott. Bár Az Árulók legtöbb játékosa Puskás-Dallos Pétert tartotta gyanúsnak, Barbara más nevét írta a táblájára.

Orosz Fanni Flóra

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsor már az első epizódokban megmutatta, mennyi feszültséget és fordulatot tartogat. A játékosok a kerekasztalnál szavazhattak arról, kit gyanítanak árulónak. Míg a legtöbben Puskás-Dallos Peti neve mellé tették a voksukat, a bajai származású Schoblocher Barbara hallgatott a megérzéseire, ő és egy másik ártatlan társa megnevezték a valódi gyilkost. 

Az Árulók bajai szereplője Schoblocher Barbara
Az Árulók bajai szereplője Schoblocher Barbara
Fotó: TV2

A megérzésekre épít a játékban

Barbara már a kezdetekben hangsúlyozta, hogy az egész játékban az ösztöneire fog hagyatkozni. Ez a stratégia elsőre merésznek tűnhetett, hiszen Az Árulok szereplői sokszor egymást próbálják manipulálni. Mégis, Barbara első gyanúja pontos volt: Korom Gábor valóban az árulók. Bár egyelőre nem leplezték le.

Az árulók megúszták a kiszavazást

Az énekesnő szavazata találatnak bizonyult, a többség mégsem bízott benne. A társaság inkább Puskás-Dallos Petit jelölte meg gyanúsnak, így Barbara és Krizsó Szilvia egyedül maradtak a döntésükkel. A játék első kieső így Puskás-Dallos Peti lett, aki hiába bizonygatta, hogy ártatlan volt. Az viszont kétségtelen, hogy Barbara már az első körben megmutatta, érdemes odafigyelni rá, hiszen a gyanúja teljesen megalapozott volt.

Az, hogy az ösztönei jók, még nem elég: a kastély falai között a többiek meggyőzése legalább olyan fontos, mint a belső megérzés. A nézők kíváncsian várják, hogy Schoblocher Barbara a következő kerekasztaloknál képes lesz-e rávenni társait, hogy higgyenek neki, vagy végül ő kerül gyanúba az árulók ellen folytatott harcban.

