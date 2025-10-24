október 24., péntek

„Megterhelő volt az állandó paranoia” – Schoblocher Barbara őszintén mesélt Az Árulókban történtekről

Lezárult Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban negyedik évada, amely az ártatlanok diadalával végződött. A bajai születésű énekesnő, Schoblocher Barbara nemcsak Az Árulók győzteseként, hanem igazi közönségkedvencként távozott a műsorból. A Baon.hu-nak mesélt arról, milyen volt megélni a bizalmatlanság és barátság között ingadozó napokat, és mit tanult önmagáról a játék során.

Orosz Fanni Flóra

A Blahalouisiana énekesnőjeként ismert Schoblocher Barbara számára Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban nem csupán egy tévéműsor volt, hanem igazi emberi és lelki utazás. A bajai születésű énekesnő végig mosollyal és nyitottsággal küzdötte végig a játékot, miközben megmutatta, hogy a stratégia és az intuíció kéz a kézben is működhet. Hírportálunknak mesélt a kastély falai között átélt pillanatokról, a bizonytalanság nehézségéről és arról, miért viszi magával ezt az élményt egy életre.

Schoblocher Barbara az árulókban
Az Árulókban szerzett élményeiről mesélt Schoblocher Barbara 
Forrás: rtl.hu

„A bizonytalanság volt a legnehezebb”

Barbara szerint Az Árulók világa egyszerre volt pszichológiai kísérlet és lelki hullámvasút. A 12 napos forgatás során a legnehezebben azt viselte, hogy sosem lehetett biztos abban, kiben bízhat.

– Mentálisan nagyon megterhelő volt a bizonytalanság érzése, az állandó paranoia. Tudtam, hogy valaki mozgatja a szálakat, de nem tudtam, ki az. Mégis, életem egyik legnagyobb kalandja volt ez a játék, élveztem minden percét, és bármikor visszamennék – mesélte az énekesnő.

Pozitív energiával az árulók ellen

Schoblocher Barbara volt a kastély „lelke” – mindig mosolygott, közvetlen volt, és még a legfeszültebb pillanatokban is próbált derűt vinni a társaságba.

„Mindig a pozitívumot keresem mindenben” – mondta, majd hozzátette, hogy bár voltak mélypontjai, a nevetés és a játékosság segített túllendülni a nehézségeken.

A legnehezebb pillanat számára Bea száműzése volt, ami után – mint mondja – összecsúszott a valóságérzékelése. „Az érzések nagyon is valóságosak voltak. Ijesztő volt, mennyire beleéltük magunkat, de ebből felébredve már sokkal lazábban tudtam kezelni mindent.”

Torghelle Sándorral tökéletes párost alkottak

A döntőben Barbara Torghelle Sándor oldalán győzött – kettejük dinamikája volt a szezon egyik legszebb szála.

– Sanyival már az első szavazás után megvolt az összhang, pedig nagyon különbözőek vagyunk. Ő nyugodt, kimért és csendes volt, én meg folyamatosan beszéltem és rohantam. De a megérzéseink egy irányba mutattak, az ő alapos megfigyelései és az én információim végül tökéletesen kiegészítették egymást – mesélte .

„Utólag könnyű, de zseniálisak voltak az Árulók”

Bár a győzelem a kezében van, Barbara szerint voltak olyan helyzetek, amiket nézőként már egészen másképp látott.

– Kívülről nézve elképedve figyeltem, ahogy sorra ártatlanokat száműztünk. Például Anger Zsoltnak mindenben igaza volt, mégis gyanúsnak tűnt akkor bent. Persze utólag könnyű, az Árulók zseniálisan játszottak – hangsúlyozta Barbara.

Gyerekekként játszhattak

Az énekesnő számára a műsor igazi emberi tapasztalat volt. Azt mondja, leginkább a játékostársai barátságát viszi magával. – Ez az egész egy különleges, alternatív valóság volt, ahol felnőtt komolysággal gyerekként játszhattunk. Életre szóló élmény marad. Ráadásul kaptam egy megerősítést is: hogy érdemes hallgatni az első megérzéseimre, mert jók a kis csápjaim – nevetett.

Hozzátette, hogy a műsor megtanította: nem kell mindig mindent túlgondolni, néha elég csak sodródni az élménnyel.

