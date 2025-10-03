Óriásit tévedett Schoblocher Barbara Az Árulók legutóbbi adásában

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című reality minden adásában egyre nagyobb a feszültség. A játékosoknak minden kerekasztalnál szavazniuk kell, kit gyanítanak árulónak, miközben senki sincs teljes biztonságban. Korábban Schoblocher Barbara kiemelkedett éles megérzéseivel, hiszen elsőként szavazott Korom Gáborra, aki valóban árulónak bizonyult. Csakhogy a többiek végül Puskás-Dallos Petit küldték haza, így a gyilkos kiléte titokban maradt.

Az Árulók legújabb részében hatalmasat tévedett Soblocher Barbara

Forrás: RTL Klub

Mihalik Enikő lett „az árulók védnöke”

A legutóbbi kerekasztalnál Mihalik Enikő modell vetett fel egy új szálat: szerinte Anger Zsolt túl agresszívan viselkedett, és ezzel gyanút keltett. A színész valóban többször jelezte, hogy nem kívánja megosztani, kire gyanakszik, és ez a többiek számára bizalmatlanságot sugárzott.

Bajai énekesnő érvei meggyőzték a társaságot

Az est során Barbi is kiemelte: szerinte egy ártatlan játékosnak kötelessége felelősségteljesen részt venni a nyomozásban. Ha valaki hallgat, és nem osztja meg a gondolatait, az inkább árulóra vall, mint tiszta szereplőre. Érvei a társaság nagy részét meggyőzték, így a végső szavazáson Anger Zsoltnak kellett távoznia.

A döntés azonban hatalmas fordulatot hozott: a színész ugyanis ártatlan volt. Ez letargiába taszította a társaságot, hiszen eddig még egyetlen árulót sem sikerült lebuktatni. Az Árulók így továbbra is zsinóron rángatják a játékosokat, miközben minden epizódban nő a feszültség.