Újra képernyőn Az Árulók, fordulóponthoz érkeztek a reality versenyzői

Mint arról korábban beszámoltunk, érdekes fordulat várta a nézőket múlt péntek este az RTL csatornáján, hiszen az Árulók péntek esti adása elmaradt.

Az Árulók újabb részében csak Schoblocher Barbara nem tette voksát Péterfy Borira

Forrás: rtl.hu

Most viszont újabb epizóddal folytatódott a népszerű műsor, ahol kijelenthetjük: egy korszak lezárult a kastélyban. Egyik eredetileg kijelölt gyilkos sincs már versenyben. Hajdú Péter és Korom Gábor után ezúttal Péterfy Bori is lebukott. Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban keddi adásában az ártatlanok végre ráéreztek a nyomra, és kiejtették a sokáig ügyesen taktikázó énekes-színésznőt.

Bori, aki az elejétől fogva az árulók között volt, nem tagadta csalódottságát – de stílusosan búcsúzott:

„Rohadt mérges vagyok rátok, mert már csak két nap volt a célig. Szerintem nagyon-nagyon jól nyomoztam. Írtam azért egy búcsúverset: Valaki igaz, valaki hamis, ha vak embert követtek, lehet, hogy szakadékba visz. És hát, mi más, gyerekek, jó reggelt, áruló voltam! Várom a tapsokat, köszönöm szépen!”

Áruló fordult áruló ellen

A kerekasztalnál ezúttal Hajnóczy Soma is Péterfy Bori nevét írta fel. Érdekesség, hogy éppen őt választotta korábban Bori új árulótársának, miután az eredetileg kijelölt gyilkosok – Hajdú Péter és Korom Gábor – már kiestek. A bűvész most saját mesterét árulta el, ami újabb váratlan fordulatot hozott a játékba. Az Árulók szereplők közül egyedül a bajai énekesnő, Schoblocher Barbara nem tette Borira a voksát.

Az epizód végén Hajnóczy Somának lépnie kellett. A játékszabályok szerint ugyanis meg kellett zsarolnia valakit. Választása Veiszer Alindára esett, a riporter pedig végül úgy döntött, beáll az árulók közé és folytatja a küldetést.

Az árulók új csapata

A kastélyban így új korszak kezdődik: az eredeti árulók eltűntek, a játéktér tisztult, de a veszély nem múlt el. Az új gyilkos, Veiszer Alinda belépésével minden korábbinál kiszámíthatatlanabbá vált a helyzet.

A nézők most azt találgathatják, vajon meddig maradhat titokban Alinda szerepe – és ki lesz az, aki először megérzi, hogy valami ismét nem stimmel.