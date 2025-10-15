1 órája
Újra képernyőn Az Árulók, fordulóponthoz érkeztek a reality versenyzői
A keddi epizódban újabb fordulat borzolta a kedélyeket az RTL krimirealityjében,. Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban az utolsó eredeti gyilkos is lebukott.
Mint arról korábban beszámoltunk, érdekes fordulat várta a nézőket múlt péntek este az RTL csatornáján, hiszen az Árulók péntek esti adása elmaradt.
Most viszont újabb epizóddal folytatódott a népszerű műsor, ahol kijelenthetjük: egy korszak lezárult a kastélyban. Egyik eredetileg kijelölt gyilkos sincs már versenyben. Hajdú Péter és Korom Gábor után ezúttal Péterfy Bori is lebukott. Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban keddi adásában az ártatlanok végre ráéreztek a nyomra, és kiejtették a sokáig ügyesen taktikázó énekes-színésznőt.
Bori, aki az elejétől fogva az árulók között volt, nem tagadta csalódottságát – de stílusosan búcsúzott:
„Rohadt mérges vagyok rátok, mert már csak két nap volt a célig. Szerintem nagyon-nagyon jól nyomoztam. Írtam azért egy búcsúverset: Valaki igaz, valaki hamis, ha vak embert követtek, lehet, hogy szakadékba visz. És hát, mi más, gyerekek, jó reggelt, áruló voltam! Várom a tapsokat, köszönöm szépen!”
Áruló fordult áruló ellen
A kerekasztalnál ezúttal Hajnóczy Soma is Péterfy Bori nevét írta fel. Érdekesség, hogy éppen őt választotta korábban Bori új árulótársának, miután az eredetileg kijelölt gyilkosok – Hajdú Péter és Korom Gábor – már kiestek. A bűvész most saját mesterét árulta el, ami újabb váratlan fordulatot hozott a játékba. Az Árulók szereplők közül egyedül a bajai énekesnő, Schoblocher Barbara nem tette Borira a voksát.
Az epizód végén Hajnóczy Somának lépnie kellett. A játékszabályok szerint ugyanis meg kellett zsarolnia valakit. Választása Veiszer Alindára esett, a riporter pedig végül úgy döntött, beáll az árulók közé és folytatja a küldetést.
Az árulók új csapata
A kastélyban így új korszak kezdődik: az eredeti árulók eltűntek, a játéktér tisztult, de a veszély nem múlt el. Az új gyilkos, Veiszer Alinda belépésével minden korábbinál kiszámíthatatlanabbá vált a helyzet.
A nézők most azt találgathatják, vajon meddig maradhat titokban Alinda szerepe – és ki lesz az, aki először megérzi, hogy valami ismét nem stimmel.
