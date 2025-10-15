október 15., szerda

Újra képernyőn Az Árulók, fordulóponthoz érkeztek a reality versenyzői

A keddi epizódban újabb fordulat borzolta a kedélyeket az RTL krimirealityjében,. Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban az utolsó eredeti gyilkos is lebukott.

Mint arról korábban beszámoltunk, érdekes fordulat várta a nézőket múlt péntek este az RTL csatornáján, hiszen az Árulók péntek esti adása elmaradt.

Az Árulók játékosa Schoblocher Barbara
Az Árulók újabb részében csak Schoblocher Barbara nem tette voksát Péterfy Borira
Forrás: rtl.hu

Most viszont újabb epizóddal folytatódott a népszerű műsor, ahol kijelenthetjük: egy korszak lezárult a kastélyban. Egyik eredetileg kijelölt gyilkos sincs már versenyben. Hajdú Péter és Korom Gábor után ezúttal Péterfy Bori is lebukott. Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban keddi adásában az ártatlanok végre ráéreztek a nyomra, és kiejtették a sokáig ügyesen taktikázó énekes-színésznőt.

Bori, aki az elejétől fogva az árulók között volt, nem tagadta csalódottságát – de stílusosan búcsúzott:

„Rohadt mérges vagyok rátok, mert már csak két nap volt a célig. Szerintem nagyon-nagyon jól nyomoztam. Írtam azért egy búcsúverset: Valaki igaz, valaki hamis, ha vak embert követtek, lehet, hogy szakadékba visz. És hát, mi más, gyerekek, jó reggelt, áruló voltam! Várom a tapsokat, köszönöm szépen!”

Áruló fordult áruló ellen

A kerekasztalnál ezúttal Hajnóczy Soma is Péterfy Bori nevét írta fel. Érdekesség, hogy éppen őt választotta korábban Bori új árulótársának, miután az eredetileg kijelölt gyilkosok – Hajdú Péter és Korom Gábor – már kiestek. A bűvész most saját mesterét árulta el, ami újabb váratlan fordulatot hozott a játékba. Az Árulók szereplők közül egyedül a bajai énekesnő, Schoblocher Barbara nem tette Borira a voksát.

Az epizód végén Hajnóczy Somának lépnie kellett. A játékszabályok szerint ugyanis meg kellett zsarolnia valakit. Választása Veiszer Alindára esett, a riporter pedig végül úgy döntött, beáll az árulók közé és folytatja a küldetést.

Az árulók új csapata

A kastélyban így új korszak kezdődik: az eredeti árulók eltűntek, a játéktér tisztult, de a veszély nem múlt el. Az új gyilkos, Veiszer Alinda belépésével minden korábbinál kiszámíthatatlanabbá vált a helyzet.

A nézők most azt találgathatják, vajon meddig maradhat titokban Alinda szerepe – és ki lesz az, aki először megérzi, hogy valami ismét nem stimmel.

