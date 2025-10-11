Eltörölték Az Árulók pénteki adását, nyomós indok áll a háttérben

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban legutóbbi epizódja könnyekkel és feszültséggel zárult. A bajai énekesnő, Schoblocher Barbara kimondta, amit mindenki érzett: elérkeztek a mélypontra.

Az Árulók helyett LEGO Masters várta a nézőket

Forrás: RTL

Sikerek után mélyrepülés

A két leleplezett gyilkos, Hajdú Péter és Korom Gábor után ismét egy ártatlannak kellett távoznia a műsorból. A kerekasztalnál ezúttal Wolf Kati, Mészáros Nóra és Péterfy Bori kerültek a gyanú középpontjába. A teóriát Veiszer Alinda állította fel, aki a szavazások logikáját elemezve úgy vélte, a három nő között rejtőzhet a harmadik gyilkos.

A feszültség nem is maradt el: Alinda és Mészáros Nóra között éles vita robbant ki, miután a riporter megjegyezte, hogy „túl sokat beszél, de nem mond igazat”. A szóváltás végül Nóra kiesésével zárult – később azonban kiderült, hogy ismét ártatlanul esett áldozatul a gyanakvásnak.

„Nem lehetne, hogy abbahagyjuk ezt a játékot?”

A drámai kiszavazás után a bent maradt ártatlanok közül többen is sírva fakadtak. Szinetár Dóra nehezen viselte az újabb tévedést, és ekkor szólalt meg Schoblocher Barbara, a bajai énekesnő a kulisszák mögött, aki őszinte kijelentésével elárulta, mennyire kimerültek a játékosok:

Egy újabb baklövést követtünk el. Nem lehetne, hogy most csak így… közös megegyezéssel abbahagyjuk ezt a játékot?

Szavai tökéletesen leírták a hangulatot: a feszültség, a bűntudat és a bizalmatlanság már mindenkit felőrölt a kastélyban.

Az árulók megpihentek

A megterhelő epizód után a nézők is egy estére fellélegezhettek, hiszen pénteken elmaradt Az Árulók új része. Az RTL LEGO Masters vette át a helyét, amelyben lenyűgöző kreativitással építenek LEGO-óriásokat a versenyzők.

A műsorban egy jakabszállási apa-fia páros, Kevin és József is megmérette magát. Kettejük kapcsolata igazi példaértékű: rengeteget építenek együtt otthon, főként Technic és autós szettekből. Kevin apukája cégében dolgozik, ahol a munkaidő sem telik unalmasan – sokat nevetnek, húzzák egymást, igazi összeszokott csapatot alkotnak.

A LEGO Mastersbe Kevin nevezte be kettejüket, az apuka nem is tudott róla, de boldogan mondott igent. Játékuk sajnos nem tartott sokáig: elsőként távoztak a versenyből.