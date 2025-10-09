október 9., csütörtök

Ismét árulót lepleztek le az ártatlanok, új gyilkos páros ármánykodik a kastélyban

Ahogy azt korábban megírtuk, Hajdú Péter drámai búcsúval köszönt el Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsortól, most újabb fordulat rázta fel a hangulatot. Ismét gyilkost fogtak az árulók.

Orosz Fanni Flóra

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban legfrissebb epizódja végre elhozta, amire a nézők vártak: az ártatlanoknak ismét sikerült gyilkost fogniuk. A szereplők között egyre nőtt a feszültség, miután többen is megjegyezték, hogy Korom Gábor viselkedése feltűnően megváltozott Hajdú Péter kiesése óta.

Az Árulókban új gyilkos páros született
Ismét gyilkost fogtak az árulók
Forrás: RTL

Mint arról beszámoltunk, Gábor maga fordult Hajdú ellen, ezzel leleplezve a saját társát. Most azonban a karma gyorsan utolérte: a legutóbbi kerekasztalnál Kiss László csillagász pontos érveléssel és logikus következtetésekkel bebizonyította, hogy Gábor sem lehet ártatlan.

„Gábor, nekem te áruló vagy”

A csillagász vádbeszéde mindenkit meglepett: részletesen kifejtette, hogy bár Gábor korábban kiejtette a gyilkos Hajdú Pétert, az árulók nem álltak bosszút rajta – pedig védettsége sem volt. László szerint ez csakis egy dolgot jelenthet: Gábor is az árulók közé tartozik.

A szavazáson a játékosok többsége a csillagász döntését követte, köztük a bajai származású Schoblocher Barbara is, aki már az első kerekasztalnál Gáborra gyanakodott. Így Korom Gábor kiesett a játékból. 

Az árulók párban dolgoznak

Gábor kiesése után Péterfy Bori egyedül maradt az árulók oldalán, de nem sokáig. A konklávén lehetőséget kapott arra, hogy új társat válasszon maga mellé, a döntése gyors volt: Hajnóczy Soma bűvész kapta meg az ajánlatot, aki örömmel fogadta el a felkérést. Így mostantól új gyilkos páros dolgozik a kastély falai között. A kérdés csak az, meddig maradhatnak titokban, és vajon mikor esik le végre a tantusz Az Árulók szereplőinek.

