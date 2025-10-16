Végjáték a kastélyban: csütörtök este kiderül, ki nyeri az árulók és az ártatlanok harcát

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban legutóbbi része sem múlt el kiesők nélkül: újabb ártatlanok estek el, miközben a gyilkosok stratégiája egyre kifinomultabbá válik. A játékosok közötti bizalom a végéhez közeledve szinte teljesen felbomlott – minden döntés mögött gyanú, félelem és taktikázás húzódik meg.

Csütörtök este kiderül, ki nyeri az árulók és az ártatlanok harcát

Az árulók döntöttek a Konklávén

A szerda esti kerekasztalnál ismét heves vita alakult ki. A gyanú ezúttal több játékosra is rávetült, köztük Ács Fruzsinára, Veiszer Alindára és Józan Lászlóra. Az utolsó szavazásig szoros volt az állás: mindhárman két-két voksot kaptak, így a döntés Veiszer Alinda kezébe került.

A választás végül Józan Lászlóra esett, akit három szavazattal száműztek a kastélyból. A színész elmondta, megkönnyebbülten távozik, mert már régóta szeretett volna beállni az „Igazság Körébe”, hogy tisztára mossa a nevét a sok gyanúsítás után.

A gyilkosok újabb áldozata

A Konklávé után a gyilkosok is léptek: az éjszaka során utoljára gyilkolhattak. A gyilkosok áldozata ezúttal Szinetár Dóra lett, aki korábban is több fronton került célkeresztbe, de sokak számára meglepő volt, hogy most őt választották.

Az este különösen megviselte a bent maradtakat, hiszen olyan szereplőket veszítettek el, akik korábban kifejezetten jó kapcsolatot ápoltak egymással. A baráti kötelékek felbomlása újabb bizonyíték arra, hogy a játék végéhez közeledve már senkiben sem lehet megbízni. Csütörtök kiderül, hogy árulók vagy ártatlanok nyerik-e a játékot.