Súlyos szabályszegés az Árulókban, Hajdú Péter kötbért fizethet, az ártatlanok mégsem jöttek rá semmire!

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban legutóbbi adása drámai fordulatot hozott: Hajdú Pétert saját gyilkostársa, Korom Gábor buktatta le. A játékos ügyesen megszervezett stratégiával elérte, hogy a többiek rá szavazzanak, így Hajdú lett az első kiesett áruló. Azonban a műsor végén Hajdú nem tudta szó nélkül hagyni a történteket: utolsó mondataival próbálta leleplezni Gábort, és ezzel megszegte a játékszabályokat.

Az Árulók miatt fizet kötbért Hajdú Péter

Fotó: RTL Klub

Szabályszegés Az Árulókban

A kiesésekor Hajdú Péter elmondta, hogy „csak az árulók tudhatják, kik az árulók”, ezzel gyakorlatilag egyértelműen utalt Korom Gábor áruló mivoltára. A célzás annyira direkt volt, hogy az RTL a szabályok megsértéseként értékelte, és kötbért is kiszabott Hajdú Péterre. A nézők közül sokan azt gondolták, hogy ezzel végre az ártatlanok is gyanút fognak, ám meglepő módon nem így történt.

Az ártatlanok még mindig sötétben tapogatóznak

Annak ellenére, hogy Hajdú Péter szinte tálcán kínálta a választ, a játékosok másnap mintha semmit sem hallottak volna. Korom Gábort alig említették, sőt, a kerekasztalnál a legtöbben ismét egy ártatlanra szavaztak: Trill Beatrix színésznő esett ki a versenyből. Így a mérleg továbbra is az árulók javára billen: az egyetlen leleplezett gyilkost is egy belső árulásnak köszönhetik, nem a nyomozás sikerének.

A műsor bajai szereplője, Schoblocher Barbara a kulisszák mögött elárulta, hogy eleinte hálás volt Gábornak, amiért segített kiszavazni Hajdú Pétert, de most ismét gyanúsnak találja őt. Az énekesnő szerint Gábor viselkedése egyre inkább árulkodó, és talán eljött az ideje annak, hogy végre valaki kimondja az igazságot.