október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Reality

3 órája

„Te is fiam, Brutus” – Hajdú Pétert saját társa buktatta le Az Árulókban!

Címkék#Hajdú Péter#Korom Gábor#műsor#gyilkos

Hajdú Péter lett a játék első kiesett árulója, méghozzá úgy, hogy saját gyilkostársa árulta be. Fordulatokban bővelkedett Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban legutóbbi epizódja.

Orosz Fanni Flóra

A műsor elején Árpa Attila játékmester osztotta ki a szerepeket: az árulók csapatába Hajdú Péter, Péterfy Bori és Korom Gábor kerültek. Azóta éjszakáról éjszakára a gyilkosok tizedelték a mezőnyt, miközben az ártatlanok minden alkalommal rosszul tippeltek, mindig egy tisztességes játékosnak kellett távoznia. Egészen mostanáig.

Az Árulókban Hajdú Pétert saját társa buktatta le
Hajdú Pétert Korom Gábor buktatta le Az Árulókban
Forrás: RTL Klub

Áruló fordult áruló ellen

A kastély falai között soha nincs nyugalom, és most már az árulók sem bízhatnak egymásban. A legutóbbi kerekasztalnál ugyanis Korom Gábor a saját társát, Hajdú Pétert kezdte el gyanúsítani, és ezzel elindított egy lavinát. Az ártatlanok gyorsan ráharaptak a történetre, hiszen Gábor ügyesen szőtte meg a szálakat, és a többieket is meggyőzte: Péter lehet a gyilkos.

Hajdú mit sem sejtett arról, hogy a háttérben árulótársa napok óta készíti elő a leleplezését. Gábor ügyesen gyűjtötte a bizalmasokat, az ártatlanok közül is szövetségeseket szerzett, így sikerült elérnie, hogy végül a legtöbben Péter ellen forduljanak.

Utolsó szavak Az Árulókban

Amikor kiderült, hogy valóban áruló volt, Hajdú Péter keserű mosollyal mondta el utolsó gondolatait a társaságnak. Onnan kapta a pofont, ahonnan a legkevésbé számított rá – mondta, majd hozzátette: Az árulók tudják, kik az árulók, az ártatlanok semmit sem tudnak.

Utolsó mondata pedig azonnal ikonikussá vált: „Te is, fiam, Brutus.”

A legújabb rész megmutatta, hogy a játékban sem az ártatlanok, sem az árulók nem alhatnak nyugodtan. Az árulók között is megindult a belső viszály, ami teljesen felforgatta az eddigi erőviszonyokat. Mostantól mindenki gyanús, még azok is, akik eddig a legmegbízhatóbbnak tűntek.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu