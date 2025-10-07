„Te is fiam, Brutus” – Hajdú Pétert saját társa buktatta le Az Árulókban!

A műsor elején Árpa Attila játékmester osztotta ki a szerepeket: az árulók csapatába Hajdú Péter, Péterfy Bori és Korom Gábor kerültek. Azóta éjszakáról éjszakára a gyilkosok tizedelték a mezőnyt, miközben az ártatlanok minden alkalommal rosszul tippeltek, mindig egy tisztességes játékosnak kellett távoznia. Egészen mostanáig.

Hajdú Pétert Korom Gábor buktatta le Az Árulókban

Forrás: RTL Klub

Áruló fordult áruló ellen

A kastély falai között soha nincs nyugalom, és most már az árulók sem bízhatnak egymásban. A legutóbbi kerekasztalnál ugyanis Korom Gábor a saját társát, Hajdú Pétert kezdte el gyanúsítani, és ezzel elindított egy lavinát. Az ártatlanok gyorsan ráharaptak a történetre, hiszen Gábor ügyesen szőtte meg a szálakat, és a többieket is meggyőzte: Péter lehet a gyilkos.

Hajdú mit sem sejtett arról, hogy a háttérben árulótársa napok óta készíti elő a leleplezését. Gábor ügyesen gyűjtötte a bizalmasokat, az ártatlanok közül is szövetségeseket szerzett, így sikerült elérnie, hogy végül a legtöbben Péter ellen forduljanak.

Utolsó szavak Az Árulókban

Amikor kiderült, hogy valóban áruló volt, Hajdú Péter keserű mosollyal mondta el utolsó gondolatait a társaságnak. Onnan kapta a pofont, ahonnan a legkevésbé számított rá – mondta, majd hozzátette: Az árulók tudják, kik az árulók, az ártatlanok semmit sem tudnak.

Utolsó mondata pedig azonnal ikonikussá vált: „Te is, fiam, Brutus.”

A legújabb rész megmutatta, hogy a játékban sem az ártatlanok, sem az árulók nem alhatnak nyugodtan. Az árulók között is megindult a belső viszály, ami teljesen felforgatta az eddigi erőviszonyokat. Mostantól mindenki gyanús, még azok is, akik eddig a legmegbízhatóbbnak tűntek.