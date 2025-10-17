október 17., péntek

Hírlevél
2 órája

Két ártatlan lett Az Árulók végső győztese, mutatjuk, mire fordítják a milliós nyereményt

Címkék#RTL#Schoblocher Barbara#Torghelle Sándor#krimireality#győzelem

Lezárult Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban negyedik évada, és ezúttal is az ártatlanok diadalmaskodtak. A győzelmet a bajai énekesnő, Schoblocher Barbara, valamint a volt válogatott labdarúgó, Torghelle Sándor szerezték meg, akik a 14 millió forintos nyereményt fele-fele arányban osztották el. Az Árulók idén is hatalmas sikert aratott.

Orosz Fanni Flóra

Ahogy az előző évadokban, most is a jók kerültek ki győztesen a kastélyból. Az RTL népszerű krimirealityjének fináléjában Schoblocher Barbara és Torghelle Sándor maradtak talpon, akik végig higgadtan, stratégiailag és emberileg is felülkerekedtek az árulókon.

Az Árulók negyedik évadának győztesei a jók voltak
Ők lettek az Árulók negyedik évadának győztesei
Forrás: rtl.hu

Ártatlanok strtágiája az árulók között

A játékban mindkettőjük teljesen eltérő taktikát követett. Barbara a társasági érzékére és kommunikációs képességeire építette stratégiáját – aktív volt, figyelt másokra, beszélgetett, és így próbálta kiszűrni, ki lehet a gyilkos. Végig önazonos maradt, mert – ahogy a műsorban is elmondta – tudta, hogy ha megjátssza magát, azzal csak gyanút keltene.

Torghelle Sándor ezzel szemben a csendes megfigyelést választotta. A korábbi évadokat alaposan kielemezte, így már a játék elején elhatározta, hogy nem akar a középpontba kerülni. Inkább a háttérből figyelte társai viselkedését és kommunikációját, türelmesen építve a stratégiáját. Sokan éppen emiatt a higgadtságáért és taktikus játékáért szurkolhattak neki.

Boldog befejezés, nemes célok

A 12 napos forgatás végére a két játékos között erős bizalmi kapcsolat alakult ki. A záró epizódban mindketten meghatódva vették tudomásul, hogy ártatlanként vitték el a főnyereményt.

A győzelem után Barbara arról beszélt, hogy számára a legnagyobb élmény az volt, hogy új barátokat szerzett, és egy olyan közösség részévé vált, amelyben valódi emberi kapcsolatok alakultak ki.

A győztesek összesen 14 millió 82 ezer forintot nyertek, amelyet fele-fele arányban osztanak meg. Mindketten jelezték, hogy a pénz egy részét jótékony célokra fordítják – a játékban megismert Veiszer Alinda hátrányos helyzetű gyerekeket segítő alapítványát támogatják vele.

Természetesen személyes tervek is szerepelnek a listán:

  • Barbara a vőlegényével közösen indított lakásfelújításra költi a saját részét, 
  • míg Torghelle Sándor a Las Vegasba tervezett utazására szán egy kisebb összeget – a maradékot pedig vállalkozása fejlesztésébe fekteti.

A jók győzelme

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban utolsó pillanataiban a nézők is megkönnyebbülhettek: ezúttal is az igazság győzött a manipuláció felett. A negyedik évad ezzel méltó lezárást kapott – egy olyan történetet, ahol a bizalom, az intuíció és a kitartás végül meghozta gyümölcsét. 

Schoblocher Barbara és Torghelle Sándor győzelme nemcsak a pénzdíjról szól, hanem arról is, hogy az őszinteség és az emberi tartás ebben a játékban is értéket képviselhet.

