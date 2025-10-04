október 4., szombat

Hitel

52 perce

Aurelio az Otthon Start programról: „Ez az elmúlt tíz év legnagyobb lehetősége!”

A ValóVilág Bács-Kiskun megyei győztese, Aurelio is felkapta a fejét a kormány új, Otthon Start programjára. Aurelio mindenkit arra biztat, hogy ne hagyja ki ezt a páratlan alkalmat.

Orosz Fanni Flóra

Aurelio Instagram-oldalán osztotta meg véleményét az Otthon Start programról, amelyről úgy véli, az elmúlt évtized egyik legnagyobb lehetősége a magyar családok számára – számolt be róla a Ripost. Elmondása szerint egy svájci barátjával is beszélt a konstrukcióról, aki megerősítette: hasonló kedvezményes hitel Nyugat-Európában szinte elképzelhetetlen.

bajai celeb, aurelio
Aurelio szerint az Otthon Start program az elmúlt tíz év legnagyobb lehetősége
Fotó: Illusztráció/MW-archív

– Az elmúlt 5–10 év legokosabb döntése ez a háromszázalékos hitel. A barátom is azt mondta, hogy éljek vele, mert ez egyedülálló lehetőség. Sajnos én nem tudok részt venni benne, de másokat arra biztatok, hogy tegyék meg – mondta Aurelio.

A saját otthon biztonságot ad a családoknak

A bajai származású celeb szerint a program rengeteg család életét teheti könnyebbé, hiszen így sokan juthatnak saját otthonhoz, ami a biztonság és a családalapítás alapja.
Mint fogalmazott, ez nemcsak pénzügyi, hanem lelki stabilitást is adhat a fiataloknak.

– Magyarországon különösen fontos, hogy legyen saját lakásunk. Egy európai ember számára ez alapvető cél, míg például Amerikában inkább a bérlemények jellemzőek. Mi, magyarok viszont szeretjük a saját otthonunkat, és ez a program ebben segíthet – fejtette ki.

Aurelio nem jogosult, mégis mindenkit biztat

A valóságshow-győztes elmondta, bár ő a múltja miatt nem veheti igénybe a kedvezményt, őszintén reméli, hogy minél többen élnek majd a lehetőséggel.

– Ez most egy akkora esély, amihez hasonló nem volt az elmúlt években. Aki teheti, mielőbb keresse fel a bankját, mert ilyen kedvező feltételekkel ritkán lehet saját ingatlant vásárolni – hangsúlyozta.

