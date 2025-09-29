szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tápai Szabina ünnepel: ezért könnyebbülhetett meg háromgyermekes anyaként – videó

Címkék#öröm#háromgyermekes édesanya#adókedvezmény#Tápai Szabina

Október 1-jétől komoly könnyebbségnek örülhet a volt halasi kézilabdázó és családja. Tápai Szabina őszintén vallott arról is, hogyan birkóznak meg a sűrű mindennapokkal.

Nagy Mária Lilla

Tápai Szabina, a kiskunhalasi származású kézilabdázó és háromgyermekes édesanya nagy megkönnyebbülést érzett nemrégiben: az október 1-jétől életbe lépő adókedvezmény ugyanis jelentősen csökkentheti a terheit.

Tápai Szabina és férje, Kucsera gábor
Tápai Szabina és férje, Kucsera Gábor nagyon megkönnyebbült a családi adókedvezménynek köszönhetően
Forrás: Borsonline.hu

„Ez nekünk nagy segítség” – nyilatkozta Tápai Szabina

– Nagyon örülök ennek a lehetőségnek anyukaként. A családokban manapság már nem az a modell van általában, hogy a férfi dolgozik és a nő nem, hanem mindketten gürizünk. Ez nekünk nagy segítség, sokszor kell több áldozatot hozni a munkánkban, meg a gyerekekért rohangálunk, közösen logisztikázunk – mondta el a Borsonline-nak Tápai Szabina, aki férjével együtt minden erejét beleadja, hogy családjuk gördülékenyen működjön.

Elárulta, hogy a három gyermek mellett az óvoda, iskola, edzések és különórák szervezése igazi kihívás: sport, logisztika, munka – mindez együtt folyamatos tervezést igényel, de szerencsére jól birkóznak meg ezzel is. Mint elmondták, van egy közös családi naptáruk, amelybe tudják írni a programokat, ám ha valami elmarad, akkor náluk is káoszba fullad a nap, de szerencsére általában mindent meg tudnak oldani.

Mi változik októbertől?

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a háromgyermekes anyáknak 2025. október 1-jétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkából származó jövedelmük után, így többet tudnak a családi kasszába félrerakni. A program célja, hogy jelentősen megkönnyítse az édesanyák anyagi helyzetét, valamint növelje a gyermekvállalási kedvet Magyarországon. Ebben segít a többgyermekes anyák teljes szja-mentessége.

