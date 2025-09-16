A cirkuszigazgató a ringben is bizonyított: Richter József a Sztárboxban küzdött meg Miller Dáviddal

A Magyar Nemzeti Cirkusz és a Richter Safari Park igazgatójaként ismert ifj. Richter József eddig főként a látványos showműsorairól volt híres, most azonban a reflektorfény egészen más oldaláról ismerhette meg a közönség: a Sztárbox ringjében küzdött meg Miller Dáviddal. Bár a győzelem ezúttal nem jött össze, hatalmas elismerést aratott kitartásáért és sportszerű hozzáállásáért.

Ifj. Richter József a Sztárbox ringjében küzdött meg Miller Dáviddal

Fotó: Ifj. Richter József Hivatalos oldala

„A show-nak folytatódnia kell” – mondta a mérkőzés után

Ifj. Richter József a mérkőzés után a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait. Mint írta, hónapokon át keményen készült, és mindent beleadott a négymenetes küzdelembe. Kiemelte edzői, Bacskai Benji és Farkas Józsi támogatását, valamint azt, milyen felszabadító érzés volt a mindennapi igazgatói felelősséget félretenni, és sportolóként fejlődni nap mint nap.

Elismerés az ellenfélnek

A nagykőrösi igazgató sportszerűen gratulált ellenfelének, Miller Dávidnak is, aki – ahogy fogalmazott – „sokkal keményebb volt, mint vártam, és férfias küzdelemben kőkemény ütéseket hordott ki lábon”. Richter hozzátette: bár a vereség nem esett jól, hálás a tapasztalatért, és örül, hogy részese lehetett a Sztárbox különleges világának.

A Sztárbox ringből vissza a porondra

Ifj. Richter József azt is jelezte, hogy a jövőben újra a megszokott terepén, a porondon láthatják őt és csapatát. Mint fogalmazott, a Magyar Nemzeti Cirkuszban és a Richter Safari Parkban a jövőben is magas színvonalú produkciókkal készülnek a közönségnek – a ring helyett ezúttal újra a manézsban.