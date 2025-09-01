Több Bács-Kiskun megyei énekesért is szoríthatunk a showműsor új évadában

Szeptember 7-én újra az ország legnagyobb házibulija várja a nézőket vasárnap este: indul a Sztárban Sztár All Stars legújabb évada a TV2-n. A műsor tizenegyedik szériájában 24 énekes csap össze, köztük több korábbi győztes és dobogós, hogy kiderüljön, ki lesz 2025 legsokoldalúbb előadója. A show különlegességét fokozza, hogy a premierben egy külföldi sztárvendég is színpadra lép.

A Sztárban Sztár All Stars zsűrije: Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András

Fotó: Bors

Új díszlettel tér vissza a Sztárban Sztár

Az eddigi évadok ikonikus, gyémánt alakú díszlete teljesen megújul: hatalmas LED-fal, forgó és kiemelkedő körszínpad, valamint modern rámpa segíti a látványos produkciókat. A stáb így még nagyobb szabadságot kap a show-elemekben, akár autót is a színpadra varázsolhatnak.

Bács-Kiskun megyei sztárok a mezőnyben

Külön öröm a megyei közönségnek, hogy Nagy Adri, a negyedik évad legjobb női előadója, valamint Kocsis Tibor, aki a saját évadában a második helyig jutott is ismét színpadra lépnek. Izgatottan készülnek a nagy visszatérésre, és ígérik: ezúttal sem fognak csalódást okozni a rajongóknak.

Kocsis Tibor már Instagram-oldalán is csigázza követőit: „Hogy melyik adásban énekelek, arról is szólok időben, viszont már tudom, melyik előadót kell megszemélyesítenem, és annyit mondhatok, nem fogtok csalódni bennem!! Te kinek a bőrében látnál szívesen?” – írta a közösségi oldalán.

Sztárparádé a színpadon

A nézők találkozhatnak többek között Nótár Mary-vel, Szandival, Dér Henivel, Wolf Katival, Freddie-vel, Horváth Tamással, Vavra Bencével, Veréb Tomival és Király Viktorral is. A zsűriben pedig továbbra is ott lesz Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András.

A közönség kezében a döntés

A Sztárban Sztár All Stars új évadában a végső győztest a nézők szavazatai döntik el. Aki pedig nem csak a képernyőn keresztül szeretne drukkolni kedvenceinek, jegyet is válthat a TV2 élő show-jára.