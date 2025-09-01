szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sztárok

2 órája

Több Bács-Kiskun megyei énekesért is szoríthatunk a showműsor új évadában

Címkék#Kocsis Tibor#Sztárban Sztár All Stars#TV2#showműsor

Külföldi sztárvendéggel, 24 énekessel és vadonatúj díszlettel tér vissza a TV2 nagysikerű műsora. Szeptember 7-én indul a Sztárban Sztár All Stars a TV2-n, a mezőnyben több Bács-Kiskun megyei énekes is megméreti magát.

Orosz Fanni Flóra

Szeptember 7-én újra az ország legnagyobb házibulija várja a nézőket vasárnap este: indul a Sztárban Sztár All Stars legújabb évada a TV2-n. A műsor tizenegyedik szériájában 24 énekes csap össze, köztük több korábbi győztes és dobogós, hogy kiderüljön, ki lesz 2025 legsokoldalúbb előadója. A show különlegességét fokozza, hogy a premierben egy külföldi sztárvendég is színpadra lép.

A Sztárban Sztár All Stars zsűrijei: Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András
A Sztárban Sztár All Stars zsűrije: Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András 
Fotó: Bors

Új díszlettel tér vissza a Sztárban Sztár

Az eddigi évadok ikonikus, gyémánt alakú díszlete teljesen megújul: hatalmas LED-fal, forgó és kiemelkedő körszínpad, valamint modern rámpa segíti a látványos produkciókat. A stáb így még nagyobb szabadságot kap a show-elemekben, akár autót is a színpadra varázsolhatnak.

Bács-Kiskun megyei sztárok a mezőnyben

Külön öröm a megyei közönségnek, hogy Nagy Adri, a negyedik évad legjobb női előadója, valamint Kocsis Tibor, aki a saját évadában a második helyig jutott is ismét színpadra lépnek. Izgatottan készülnek a nagy visszatérésre, és ígérik: ezúttal sem fognak csalódást okozni a rajongóknak.

Kocsis Tibor már Instagram-oldalán is csigázza követőit: Hogy melyik adásban énekelek, arról is szólok időben, viszont már tudom, melyik előadót kell megszemélyesítenem, és annyit mondhatok, nem fogtok csalódni bennem!! Te kinek a bőrében látnál szívesen?” – írta a közösségi oldalán.

Sztárparádé a színpadon

A nézők találkozhatnak többek között Nótár Mary-vel, Szandival, Dér Henivel, Wolf Katival, Freddie-vel, Horváth Tamással, Vavra Bencével, Veréb Tomival és Király Viktorral is. A zsűriben pedig továbbra is ott lesz Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András.

A közönség kezében a döntés

A Sztárban Sztár All Stars új évadában a végső győztest a nézők szavazatai döntik el. Aki pedig nem csak a képernyőn keresztül szeretne drukkolni kedvenceinek, jegyet is válthat a TV2 élő show-jára.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu