1 órája

Nótár Mary elárulta, hogy kivel csap össze az első adásban a Sztárban Sztár színpadán

Címkék#Nótár Mary#Sztárban Sztár All Stars#Nagy Adri

Nótár Mary izgatottan készül a premierre. A Sztárban Sztár All Stars első adásában rögtön a Bács-Kiskun megyei kötődésű Nagy Adrival párbajozik.

Orosz Fanni Flóra

A népszerű énekesnő közösségi oldalán árulta el, hogy az első adásban az ikonikus Cher egyik slágerével fog színpadra állni. Posztját rengeteg rajongó kommentelte, akik már most jelezték: neki drukkolnak a Sztárban Sztár All Stars új évadában. A műsor szeptember 7-én, vasárnap este 18:55-kor indul a TV2-n.

Nótár Mary a Sztárban Sztár All Starsban, Nagy Adrival csap össze,
Nótár Mary és Nagy Adri csap össze a Sztárban Sztár All Starsban
Fotó: Instagram / Nótár Mary 

Sztárban Sztár újratöltve

„Kedves Mindenki! Vasárnap elstartol a Sztárban Szár All Stars és én is ‘párbajozni’ fogok már az első adásban, a kiváló énekesnővel, Nagy Adrival. Annyit szeretnék elárulni még Nektek, hogy az ikonikus Cher egyik slágerével csapok majd bele a lecsóba! Legyetek velem, drukkoljatok!” – írta Facebook-oldalán Nótár Mary.

Nagy Adri lesz az ellenfele

Az első adás rögtön nagy izgalmakat ígér, hiszen a Bács-Kiskun megyei származású Nagy Adri lesz Nótár Mary ellenfele a színpadon. A két énekesnő összecsapása garantáltan emlékezetes pillanatokat tartogat a rajongóknak.

Bács-Kiskun büszkeségei a színpadon

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a megyei közönségnek különösen izgalmas lesz az idei évad, hiszen több Bács-Kiskun megyei kötődésű sztár is ott van a mezőnyben. Köztük Kocsis Tibor, aki szintén készül a nagy visszatérésre. Most pedig kiderült: Nótár Mary és Nagy Adri rögtön az első adásban egymás ellen versenyeznek.

A poszt alatti kommentekből kiderült: sokak számára Mary a kedvenc, és ők minden erejükkel támogatják majd kedvencüket a versenyben. A közönség szavazatai most is kulcsfontosságúak lesznek, így nem csak a zsűrit, hanem a nézőket is el kell varázsolniuk az előadóknak.

 

