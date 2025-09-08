szeptember 8., hétfő

TV2

34 perce

Szomorúan végződött az este, mindkét Bács-Kiskun megyei énekes búcsúzott a versenytől

Fordulatosan indult a TV2 vasárnap esti show-ja. A Sztárban Sztár All Stars első adásában kiesett mindkét kecskeméti kötődésű énekes, hiába kaptak elismerő szavakat a zsűritől.

Orosz Fanni Flóra

Az első adás máris nagy izgalmakat hozott a TV2 Sztárban Sztár All Stars színpadán. Bár hatalmas várakozás övezte a két kecskeméti kötődésű énekes, Nagy Adri és Kocsis Tibor szereplését, a nézők sajnos nem láthatták sokáig kedvenceiket: mindketten kiestek az első fordulóban.

Sztárban Sztár All Stars első adás
A Sztárban Sztár All Stars első adásában kiesett mindkét kecskeméti kötődésű énekes, hiába kaptak elismerő szavakat a zsűritől
Forrás: TV2

Nótár Mary Cher bőrében aratott

Nótár Mary azonban magabiztosan vette az akadályt. Cher bőrébe bújt, és a legendás Dov’è l’amore című dalt adta elő, mellyel nemcsak a zsűrit, hanem a közönséget is lenyűgözte. Produkciója után Hans Sigl, A hegyi doktor főszereplője – aki vendégzsűriként foglalt helyet az asztalnál – külön elismerésben részesítette. Mary pedig nem mindennapi gesztussal válaszolt: meghívta a színészt egy cigánybálba, amitől teljesen ledöbbent a stúdió közönsége.

Nagy Adri és Kocsis Tibor búcsúzott

A kecskeméti sztárok közül Nagy Adri – aki Connie Francis TikTokon is felkapott slágerével, a Pretty Little Baby-vel lépett színpadra – és Kocsis Tibor is búcsúzni kényszerült. Velük együtt Wolf Kati és Galambos Dorina sem jutottak tovább.

Vendégsztárok a Sztárban Sztár All Starsban

A műsor különlegessége tovább fokozódik, hiszen a következő adás vendégzsűritagja nem más lesz, mint Natalia Oreiro, a legendás Vad angyal című sorozat főszereplője.

 

