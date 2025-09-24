Balesetet szenvedett előadás közben a keceli származású színésznő

A Fischl Mónika életműkoncertjén, hétfő este a Budapesti Operettszínházban történt a váratlan incidens. A Szép város Kolozsvár című duett közben egy rossz mozdulat következtében Szendi Szilvi és Kiss Zoltán is elestek.

Szendi Szilvi balesetet szenvedett a színpadon

Szendi Szilvi megnyugtatta rajongóit

A keceli származású Szendi Szilvi a közösségi oldalán osztotta meg a történteket. Mint fogalmazott, sosem történt még ilyen velük, a mozdulatok zsigeri szinten vannak bennük. „A színház a pillanat művészete, és előfordulhatnak bakik” – írta a művésznő, aki megnyugtatta rajongóit: jól vannak, nem volt komoly baleset, és a dal folytatódhatott.

Bár a baleset pillanatai feszültséget okoztak, Szendi Szilvi hangsúlyozta: a közönségnek inkább Fischl Mónika páratlan előadása maradjon meg az emlékezetében, nem az apró baki.