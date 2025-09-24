1 órája
Balesetet szenvedett előadás közben a keceli származású színésznő
A közönség alig hitt a szemének a Budapesti Operettszínházban. A baleset a Szép város Kolozsvár előadása közben történt, amikor Szendi Szilvi és Kiss Zoltán egyszerre estek el a színpadon.
A Fischl Mónika életműkoncertjén, hétfő este a Budapesti Operettszínházban történt a váratlan incidens. A Szép város Kolozsvár című duett közben egy rossz mozdulat következtében Szendi Szilvi és Kiss Zoltán is elestek.
Szendi Szilvi megnyugtatta rajongóit
A keceli származású Szendi Szilvi a közösségi oldalán osztotta meg a történteket. Mint fogalmazott, sosem történt még ilyen velük, a mozdulatok zsigeri szinten vannak bennük. „A színház a pillanat művészete, és előfordulhatnak bakik” – írta a művésznő, aki megnyugtatta rajongóit: jól vannak, nem volt komoly baleset, és a dal folytatódhatott.
Bár a baleset pillanatai feszültséget okoztak, Szendi Szilvi hangsúlyozta: a közönségnek inkább Fischl Mónika páratlan előadása maradjon meg az emlékezetében, nem az apró baki.
