Álomesküvő

3 órája

„Toszkánában” mondta ki az igent – Szabados Ági titokban férjhez ment!

Egy meghitt, családi körben tartott esküvőn mondta ki a boldogító igent a népszerű televíziós személyiség. Szabados Ági gyönyörű csipkés ruhában ragyogott, miközben álomesküvőjét ünnepelte férjével.

Orosz Fanni Flóra

Szabados Ági életének egyik legszebb pillanatát osztotta meg követőivel a közösségi oldalán. Hosszú évek után újra egymásra találtak egyetemi szerelmével, és kapcsolatukat házassággal pecsételték meg.

férjhez ment Szabados Ági
Szabados Ági gyönyörű csipkés ruhában ragyogott
Forrás: Szabados Ági Facebook-oldala

Meghitt hangulat, mesebeli helyszín

Szabados Ági és párja úgy döntöttek, hogy nem szeretnének hatalmas lagzit, helyette inkább egy szűk családi körben megtartott, nyugodt és bensőséges esküvő mellett tették le a voksukat. A nagy nap helyszíne a zombai Szent Gaál Kastély volt, amelyről a menyasszony is úgy fogalmazott: olyan érzésük volt, mintha Toszkánában lettek volna.

Szabados Ági álomesküvője

A tévés személyiség közösségi oldalán áradozott arról, mennyire hálásak a kastély csapatának a gondoskodásért és a szívből jövő vendéglátásért. A helyszín gyönyörű környezete és a minden részletre odafigyelő szervezés hozzájárult ahhoz, hogy az ifjú pár valóban csak egymásra és az ünneplésre koncentrálhasson.

Hosszú út vezetett az oltárig

A pár története romantikus fordulatot vett: az egyetem alatt rövid ideig alkottak egy párt, majd az élet másfelé sodorta őket. Csak tíz évvel később találtak újra egymásra, és most végre házasságban köteleződtek el egymás mellett.

