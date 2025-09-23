3 órája
„Toszkánában” mondta ki az igent – Szabados Ági titokban férjhez ment!
Egy meghitt, családi körben tartott esküvőn mondta ki a boldogító igent a népszerű televíziós személyiség. Szabados Ági gyönyörű csipkés ruhában ragyogott, miközben álomesküvőjét ünnepelte férjével.
Szabados Ági életének egyik legszebb pillanatát osztotta meg követőivel a közösségi oldalán. Hosszú évek után újra egymásra találtak egyetemi szerelmével, és kapcsolatukat házassággal pecsételték meg.
Meghitt hangulat, mesebeli helyszín
Szabados Ági és párja úgy döntöttek, hogy nem szeretnének hatalmas lagzit, helyette inkább egy szűk családi körben megtartott, nyugodt és bensőséges esküvő mellett tették le a voksukat. A nagy nap helyszíne a zombai Szent Gaál Kastély volt, amelyről a menyasszony is úgy fogalmazott: olyan érzésük volt, mintha Toszkánában lettek volna.
Szabados Ági álomesküvője
A tévés személyiség közösségi oldalán áradozott arról, mennyire hálásak a kastély csapatának a gondoskodásért és a szívből jövő vendéglátásért. A helyszín gyönyörű környezete és a minden részletre odafigyelő szervezés hozzájárult ahhoz, hogy az ifjú pár valóban csak egymásra és az ünneplésre koncentrálhasson.
Hosszú út vezetett az oltárig
A pár története romantikus fordulatot vett: az egyetem alatt rövid ideig alkottak egy párt, majd az élet másfelé sodorta őket. Csak tíz évvel később találtak újra egymásra, és most végre házasságban köteleződtek el egymás mellett.
