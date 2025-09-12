szeptember 12., péntek

Várva-várt alkalom!

49 perce

Pamkutya végre élőben! 15 év után jön az első nagykoncert

Címkék#Youtube#PamKutya#celebfigyelő#koncert

Várva-várt koncert az MVM Dome-ban. Pamkutya YouTube-sztárt 15 év után végre élőben láthatja a közönség, hazánk egyik legnagyobb színpadán adnak koncertet.

Farkas Bea

Pamkutya, a fiatalok egyik legnépszerűbb hazai YouTube-sztárja, első nagykoncertjére készül. A humoros videóiról, paródiáiról és kreatív tartalmairól ismert youtuber testvérpár immár 15 éve szórakoztatja közönségét, és most először viszik színpadra életművüket. A jubileum alkalmából az MVM Dome ad otthont a különleges eseménynek, amelyre szeptember 17-től indul a jegyértékesítés.

Pamkutya első nagykoncertjére készül
Pamkutya, a fiatalok egyik legnépszerűbb hazai YouTube-sztárja, első nagykoncertjére készül
Forrás: YouTube

Mi az a Pamkutya?

Pamkutya a magyar YouTube történetének egyik legsikeresebb formációja, a youtuber testvérpár Osbáth Norbert (Béla) és Osbáth Márk (Pista) 2010-ben hozta létre csatornáját, ami azóta több száz milliós nézettséggel fut. A testvérpár videóit generációk követik, a fiatalok körében pedig igazi ikonok lettek. Paródiáik és saját dalaik rendre toplistásak a videómegosztó portálon, a humorukat és közvetlenségüket pedig több százezer rajongó értékeli nap mint nap.

Először hallhatók élőben

Az első koncert során felcsendülnek a legismertebb YouTube-paródiák és saját szerzeményeik is. A szervezők grandiózus látványvilágot és különleges show-elemeket ígérnek, hogy a közönség valóban egyedülálló élményben részesüljön. Az est hangulatát az ismert videós, JustVidman alapozza meg, aki afféle előzenekarként lép színpadra.

A koncert menedzsmentje az a Supermanagement, aki olyan előadókkal dolgozik, mint Azahriah, Dzsúdló, Follow The Flow vagy épp Desh. Így tehát duplán biztosítva az egyedülálló élmény.

A koncertet 2026. március 13-án, pénteken 20 órai kezdéssel rendezik meg.

 

 

