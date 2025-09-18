Pamkutya duplázik az MVM Dome-ban: pillanatok alatt elfogytak az első koncert jegyei

Ahogy arról hírportálunk korábban beszámolt, Pamkutya, azaz az Osbáth testvérpár – Márk és Norbert – 15 évnyi YouTube-karrier után végre élő színpadra lép. Az első nagykoncertet a budapesti MVM Dome-ban rendezik meg 2026. március 13-án.

Duplázik a Pamkutya az MVM Dome-ban

Fotó: MW-archív

Pamkutya bejelenése

A bejelentés hatalmas izgalmat váltott ki a rajongók körében, hiszen Pamkutya a magyar internet egyik legsikeresebb alkotópárosává vált: paródiáikkal és saját dalaikkal milliókat szórakoztattak, most pedig élőben is bizonyíthatják, hogy közönségük a valóságban is óriási.

A jegyértékesítés szeptember 17-én indult, és a Forbes.hu szerint minden belépő alig egy óra alatt elfogyott a március 13-i koncertre. Ez ritka siker még a legnagyobb hazai előadók körében is, a Pamkutya számára pedig egyértelmű jelzés: a rajongótáboruk élőben is nagyon kíváncsi rájuk.

A hatalmas érdeklődésre reagálva a szervezők bejelentették: március 14-én második koncertet is tartanak az MVM Dome-ban. A duplázás mutatja, hogy a testvérpár online világa immár arénaszintű élő show-vá nőtte ki magát. Az újabb jegyek szeptember 19-én kerülnek a rajongók elé, és várhatóan ugyanolyan gyorsan elkapkodják majd őket, mint az első napra szólókat.

Az influenszerek különleges show-elemekkel is készülnek

Az est különlegessége, hogy nemcsak a legismertebb dalok és paródiák csendülnek fel, hanem látványos show-elemek és meglepetések is várják a közönséget. Előzenekarként a szintén YouTube-sztár JustVidman lép színpadra, akinek ez lesz első nagykoncertes fellépése.

„Tizenöt év után végre megtapasztalhatjuk, milyen, amikor nem csak a kamerának, hanem több tízezer embernek zenélünk” – fogalmaztak az Osbáth testvérek, akik két egymást követő estén is – vélhetően – telt ház előtt léphetnek fel az MVM Dome-ban.