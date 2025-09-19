1 órája
Erre még ők sem számítottak! Triplázik az MVM Dome-ban Pamkutya
Valószínűleg, amikor a YouTube-sztárok elhatározták, hogy kilépnek az online térből és megszervezik első élő koncertjüket, maguk sem gondolták, hogy ekkora lesz az érdeklődés irántuk. Pamkutya triplázik az MVM Dome-ban.
Pamkutya első önálló nagykoncertjének bejelentése óriási hullámokat vert a rajongók körében: a jegyek szinte percek alatt elfogytak az MVM Dome-ban meghirdetett eseményre. A hatalmas érdeklődés miatt a szervezők gyorsan reagáltak, és kitűzték a második koncert időpontját is, amely ugyanilyen gyorsan telt házassá vált. Most pedig megérkezett az újabb hír: Pamkutya triplázik, harmadik koncertet is adnak a főváros legnagyobb fedett rendezvényhelyszínén.
Pamkutya triplázik
A harmadik koncertet 2026. március 15-én tartják. A YouTube-sztárok harmadik nagyszabású show-jára a jegyértékesítés szeptember 22-én, hétfőn 14 órakor indul, és az eddigi tapasztalatok alapján érdemes lesz időben a gép elé ülni, hiszen a korábbi két estére szinte pillanatok alatt elfogytak a belépők.
Sikere vitathatatlan
Pamkutya az elmúlt években a hazai online tartalomgyártás egyik legnagyobb sikerét érte el: paródiavideóikkal milliós nézettségeket produkálnak, saját dalaik pedig rendre felkerülnek a slágerlistákra. Nem csoda, hogy a közönség hatalmas érdeklődéssel várja a zenekar első nagy arénás fellépéseit, ahol látványos színpadi produkcióval és egyedi hangulatú estekkel készülnek.
