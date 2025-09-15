Bajai benzinkúton pózolt Fekete Pákó, nem tette zsebre, amit a kommentelőktől kapott

Daniella és Tamás lakodalmában volt meglepetés sztárvendég Fekete Pákó. Az eseményt a Baranya vármegyei Sombereken rendeztek. Pákó útközben megállt tankolni egy bajai benzinkúton, amiről egy képet is kirakott a Facebook-oldalára. De amit ott kapott, arra lehet nem volt felkészülve.

Fekete Pákó boldogan mosolyog a bajai benzinkúton

Forrás: Facebook

A kommentelők azonnal ráharaptak a bejegyzésre. Többen kifogásolták a ruháját, sokaknak szemet szúrt a cipője is.

Menó a cipód,elhagytad róla a makkot.🤣

Az a köd vágó cipő mindent visz.!!✌️✌️

Volt olyan hozzászóló, akit az érdekelt, miért van a Nigériában született médiaszemélyiség lábbelije körbetekerve szigetelőszalaggal.

Másoknak az volt gyanús, hogy nincs a képen autó.

Hova tankolsz more a zsebedbe?? 🤣🤣🤣

és mibe tankoltál? szatyorba?

A háttérben a benzin ára is jól kiolvasható, amire szintén nagyon sokan ráharaptak.

Ilyen olcsó otthon az üzemanyag? Elképesztő

Bajàn hol ez a Shell kút ahol ennyi a nafta?

Csodálkoznék ha Baján 557 lenne a benzin…

A közel száz hozzászólásra Pákó eddig nem reagált.

Pákó logikai feladványt nyert

A Nigériában született médiaszemélyiségnek mozgalmas éve van. Idén ünnepelte 49. születésnapját. Ennek apropóján a megpróbálták kideríteni, hány gyermek édesapja, mert korábban a celeb ezzel kapcsolatban egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat adott. Pákó a TV2 Farm VIP kalandreality-jében is szerepelt a bajai Aurélióval együtt, aki őszintén elmondta véleményét: szerinte nagyon ciki, hogy Pákó megnyert egy logika feladványt az egykori szépségkirálynővel, Blága Tündével szemben.