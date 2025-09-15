2 órája
Bajai benzinkúton pózolt Fekete Pákó, nem tette zsebre, amit a kommentelőktől kapott
A mulatós dalairól és botrányairól híres celeb buliba menet megállt egy benzinkútnál. A tankolást közösségi oldalán is megosztotta Fekete Pákó, a kommentelők pedig azonnal ugrottak.
Daniella és Tamás lakodalmában volt meglepetés sztárvendég Fekete Pákó. Az eseményt a Baranya vármegyei Sombereken rendeztek. Pákó útközben megállt tankolni egy bajai benzinkúton, amiről egy képet is kirakott a Facebook-oldalára. De amit ott kapott, arra lehet nem volt felkészülve.
A kommentelők azonnal ráharaptak a bejegyzésre. Többen kifogásolták a ruháját, sokaknak szemet szúrt a cipője is.
Menó a cipód,elhagytad róla a makkot.🤣
Az a köd vágó cipő mindent visz.!!✌️✌️
Volt olyan hozzászóló, akit az érdekelt, miért van a Nigériában született médiaszemélyiség lábbelije körbetekerve szigetelőszalaggal.
Másoknak az volt gyanús, hogy nincs a képen autó.
Hova tankolsz more a zsebedbe?? 🤣🤣🤣
és mibe tankoltál? szatyorba?
A háttérben a benzin ára is jól kiolvasható, amire szintén nagyon sokan ráharaptak.
Ilyen olcsó otthon az üzemanyag? Elképesztő
Bajàn hol ez a Shell kút ahol ennyi a nafta?
Csodálkoznék ha Baján 557 lenne a benzin…
A közel száz hozzászólásra Pákó eddig nem reagált.
Pákó logikai feladványt nyert
A Nigériában született médiaszemélyiségnek mozgalmas éve van. Idén ünnepelte 49. születésnapját. Ennek apropóján a megpróbálták kideríteni, hány gyermek édesapja, mert korábban a celeb ezzel kapcsolatban egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat adott. Pákó a TV2 Farm VIP kalandreality-jében is szerepelt a bajai Aurélióval együtt, aki őszintén elmondta véleményét: szerinte nagyon ciki, hogy Pákó megnyert egy logika feladványt az egykori szépségkirálynővel, Blága Tündével szemben.
Meddig lát a traffipax? Azt hiszed, időben fékezel, pedig kapod majd a borítékot