2 órája
Meglepő home videóval rukkolt elő Nótár Mary, az ágyból jelentkezett
Különleges módon engedett bepillantást felkészülésébe az énekesnő. A Sztárban Sztár All Stars első adására Nótár Mary otthon, az ágyban, gitárral a kezében gyakorolt..
A TV2 Sztárban Sztár All Stars 2025 első epizódjában Nótár Mary a legendás Cher bőrébe bújt, ami hatalmas kihívás volt számára.
Meglepő home videó
A rajongók legnagyobb meglepetésére az énekesnő egy otthon készült videóban mutatta meg, hogyan készült a fellépésre: az ágyban ülve, gitárral a kezében próbálta a dal sorait. Nemcsak angolul, hanem olaszul is énekelnie kellett a Dov’è l’amore című dalt, miközben egyik nyelvet sem beszéli. Ezért papírra vetette fonetikusan a szöveget, és így gyakorolta a produkciót. A rövid felvételt Facebook-oldalán osztotta meg, amely gyorsan nagy sikert aratott követői körében.
Nótár Mary tovább bizonyíthat
Korábban már beszámoltunk róla, hogy Nótár Mary sikeresen vette az akadályt, továbbjutott a versenyben, miközben a Bács-Kiskun megyei kötődésű Nagy Adri és Kocsis Tibor is kiesett az első fordulóban.