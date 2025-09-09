szeptember 9., kedd

Meglepő home videóval rukkolt elő Nótár Mary, az ágyból jelentkezett

Különleges módon engedett bepillantást felkészülésébe az énekesnő. A Sztárban Sztár All Stars első adására Nótár Mary otthon, az ágyban, gitárral a kezében gyakorolt..

Orosz Fanni Flóra

A TV2 Sztárban Sztár All Stars 2025 első epizódjában Nótár Mary a legendás Cher bőrébe bújt, ami hatalmas kihívás volt számára.

Nótár Mary megmutatta, hogyan készült Sztárban Sztár All Stars adására
Meglepő home videó

A rajongók legnagyobb meglepetésére az énekesnő egy otthon készült videóban mutatta meg, hogyan készült a fellépésre: az ágyban ülve, gitárral a kezében próbálta a dal sorait. Nemcsak angolul, hanem olaszul is énekelnie kellett a Dov’è l’amore című dalt, miközben egyik nyelvet sem beszéli. Ezért papírra vetette fonetikusan a szöveget, és így gyakorolta a produkciót. A rövid felvételt Facebook-oldalán osztotta meg, amely gyorsan nagy sikert aratott követői körében.

Nótár Mary tovább bizonyíthat

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Nótár Mary sikeresen vette az akadályt, továbbjutott a versenyben, miközben a Bács-Kiskun megyei kötődésű Nagy Adri és Kocsis Tibor is kiesett az első fordulóban.

 

