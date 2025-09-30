Sikert sikerre halmoz Nótár Mary, új dalával azonnal meghódította a rajongókat

A Babám című friss dal alig tíz nap alatt közel félmilliós nézettséget gyűjtött a YouTube-on, ezzel újabb bizonyítékát adva annak, hogy Nótár Mary neve garancia a közönségsikerre. – számolt be az örömhírről a Veol.hu.

Rendkívül népszerű Nótár Mary dala

Nótár Mary új dala hatalmas siker

A Babám könnyen dúdolható dallamával és érzelmes szövegével gyorsan utat talált a rajongók szívéhez. A klip szeptember közepén került fel a YouTube-ra, és már most az év egyik legnézettebb hazai produkciójává vált – olvasható a Veol.hu cikkében.

A közönség varázsában

Az énekesnő nemcsak saját stílusában, hanem más sztárok bőrébe bújva is lenyűgözi közönségét. A hűséges rajongók mellett egyre több új hallgatót is elér, akiknek köszönhetően dalai villámgyorsan terjednek a neten.

Nótár Mary televíziós szereplése is fényesen alakul: a 2025-ös Sztárban Sztár All Starsban ismét továbbjutott a legjobb 12 közé. A mezőny tagjai között ott van Dér Heni, Veréb Tomi, Vavra Bence, Freddie, Vásáry André, Szandi, Péterffy Lili, Janicsák Veca, Horváth Tomi, Vastag Csaba és Mészáros Árpád Zsolt is.