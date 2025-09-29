Nagy Adri példát mutatott, így hívta fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre

A mellrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése, amelynek korai felismerése életet menthet. A rendszeres önvizsgálat és szűrővizsgálat elengedhetetlen a megelőzésben, ezért különösen fontos, hogy ismert emberek, mint Nagy Adri, felhívják erre a figyelmet követőik körében.

Nagy Adri a mellrákszűrés fontosságára hívta fel a figyelmet

Fotó: Szabolcs László / Ripost.hu

„YourBodyYourTemple Day” – Nagy Adri üzenete

Az énekesnő az Instagramon osztotta meg gondolatait: „Ma futottunk egy jó ügyért – azért, hogy felhívjuk a figyelmet a mellrákszűrés fontosságára. A korai diagnózis életet ment!” – írta.

Miért fontos a megelőzés?

A mellrák korai stádiumban történő felismerése akár teljes gyógyulást is jelenthet. Ehhez szükséges a rendszeres önvizsgálat, amelyet a nőknek havonta érdemes elvégezniük, valamint az orvosi szűrővizsgálat, amelyet életkortól és kockázati tényezőktől függően javasolnak.

Kecskeméti kórház: élen a célzott beavatkozásokban

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház sebészeti osztálya országosan is kiemelkedő eredményeket ér el az emlősebészetben. Dr. Maráz Róbert és munkatársai számos sikeres célzott hónalji sebészeti beavatkozást végeztek el, az osztály pedig a legkorszerűbb technológiával – például SCOUT konzollal – is rendelkezik. Emellett Dr. Venczel László nemrégiben Kecskeméten hajtotta végre az első, DIEP lebennyel történő korszerű emlő-helyreállító műtétet, amely természetesebb eredményt kínál a betegek számára.