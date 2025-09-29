szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celeb

3 órája

Nagy Adri példát mutatott, így hívta fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre

Címkék#Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház#Nagy Adri#mellrák

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, amelyhez idén a kecskeméti énekesnő is csatlakozott. Nagy Adri Instagram-oldalán üzent rajongóinak a szűrővizsgálatok fontosságáról, és egy jótékony futáson is részt vett a jó ügy érdekében.

Orosz Fanni Flóra

A mellrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése, amelynek korai felismerése életet menthet. A rendszeres önvizsgálat és szűrővizsgálat elengedhetetlen a megelőzésben, ezért különösen fontos, hogy ismert emberek, mint Nagy Adri, felhívják erre a figyelmet követőik körében.

Nagy Adri a mellrákszűrésre hívta fel a figyelmet
Nagy Adri a mellrákszűrés fontosságára hívta fel a figyelmet
Fotó: Szabolcs László / Ripost.hu

„YourBodyYourTemple Day” – Nagy Adri üzenete

Az énekesnő az Instagramon osztotta meg gondolatait: „Ma futottunk egy jó ügyért – azért, hogy felhívjuk a figyelmet a mellrákszűrés fontosságára. A korai diagnózis életet ment!” – írta.

Miért fontos a megelőzés?

A mellrák korai stádiumban történő felismerése akár teljes gyógyulást is jelenthet. Ehhez szükséges a rendszeres önvizsgálat, amelyet a nőknek havonta érdemes elvégezniük, valamint az orvosi szűrővizsgálat, amelyet életkortól és kockázati tényezőktől függően javasolnak.

Kecskeméti kórház: élen a célzott beavatkozásokban

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház sebészeti osztálya országosan is kiemelkedő eredményeket ér el az emlősebészetben. Dr. Maráz Róbert és munkatársai számos sikeres célzott hónalji sebészeti beavatkozást végeztek el, az osztály pedig a legkorszerűbb technológiával – például SCOUT konzollal – is rendelkezik. Emellett Dr. Venczel László nemrégiben Kecskeméten hajtotta végre az első, DIEP lebennyel történő korszerű emlő-helyreállító műtétet, amely természetesebb eredményt kínál a betegek számára.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu