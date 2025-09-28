Gyönyörű menyasszonyi ruhában tündököl a Miss World Hungary sztárja – fotó

A fotó nagy port kavart a rajongók körében, elindulhat a találgatás, vajon valóban esküvőre készül-e Tokodi Doroti, vagy csupán egy kreatív fotózásról van szó. Bár magánéletéről keveset lehet tudni, annyi bizonyos, hogy ha egyszer kimondja a boldogító igent, igazi álomesküvő főszereplője lesz a Miss World Hungary közönségdíjasa.

A Miss World Hungary 2025 közönségdíjasa ismét elvarázsolta követőit

Forrás: Tokodi Doroti Facebook-oldala

Miss World menyasszony

Tokodi Doroti menyasszonyi ruhás fotóját rengetegen lájkolták és kommentelték. A követők szerint a Miss World Hungary közönségdíjasának elképesztően jól áll a menyasszonyi öltözék, és szinte mindenki dicsérte szépségét.

Titokzatos magánélet, sok találgatás

Bár a bácsborsódi lány magánéletéről alig tudni valamit, sokakat foglalkoztathat, hogy van-e párkapcsolata. Egyelőre úgy tűnik, csupán fotózásról van szó, de a Miss World Hungary közönségdíjasa minden bizonnyal gyönyörű menyasszony lesz, ha egyszer eljön az esküvő napja.