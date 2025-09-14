szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagyon csinos

33 perce

Hihetetlen ruhakölteményben lépett fel Miklósa Erika a pécsi Zeneszüret Fesztiválon

Címkék#zene#Miklósa Erika#ruha#fellépés

Ezen a hétvégén rendezték meg a pécsi Zeneszüret Fesztivált, amelyen a halasi opera-énekesnő is fellépett. Miklósa Erika egy nem mindennapi ruhában állt a közönség elé.

Várkonyi Rozália

A négynapos fesztivál minden napja más-más zenei világra irányítja a figyelmet. Az első napon Mozart és a kortárs művészetek kapcsolatát állítja középpontba. A második nap a filmzenék varázslatos világát idézi meg látványos koncertekkel és vetítésekkel. A harmadik napon az olasz bel canto hagyománya kapott főszerepet: a Kodály Központ színpadán, ahol Miklósa Erika mellett tanítványai is bemutatkoztak. A fesztivál zárónapján visszatérünk a gyökerekhez – a népzene, a tánc és a közös éneklés közösségi élménnyé formálja az eseményt, amely a Dóm téri nagykoncerttel és filmvetítéssel zárul – írja a Bama.hu.

miklósa erika egy korábbi fellépésén
Pécsen lépett színpadra ezen a hétvégén Miklósa Erika
Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

Csinos, zöld ruhában lépett fel Miklósa Erika

Miklósa Erika egy igazán különleges ruhában állt színpadra, ezt a követőinek is megmutatta Instagram-oldalán.

Pécs. Zeneszüret Fesztivál. Imádok itt lenni. Köszönöm. Megtisztelő – írja a fotója alatt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu