Hihetetlen ruhakölteményben lépett fel Miklósa Erika a pécsi Zeneszüret Fesztiválon

A négynapos fesztivál minden napja más-más zenei világra irányítja a figyelmet. Az első napon Mozart és a kortárs művészetek kapcsolatát állítja középpontba. A második nap a filmzenék varázslatos világát idézi meg látványos koncertekkel és vetítésekkel. A harmadik napon az olasz bel canto hagyománya kapott főszerepet: a Kodály Központ színpadán, ahol Miklósa Erika mellett tanítványai is bemutatkoztak. A fesztivál zárónapján visszatérünk a gyökerekhez – a népzene, a tánc és a közös éneklés közösségi élménnyé formálja az eseményt, amely a Dóm téri nagykoncerttel és filmvetítéssel zárul – írja a Bama.hu.

Pécsen lépett színpadra ezen a hétvégén Miklósa Erika

Csinos, zöld ruhában lépett fel Miklósa Erika

Miklósa Erika egy igazán különleges ruhában állt színpadra, ezt a követőinek is megmutatta Instagram-oldalán.

Pécs. Zeneszüret Fesztivál. Imádok itt lenni. Köszönöm. Megtisztelő – írja a fotója alatt.