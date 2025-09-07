A félegyházi TikTok-nagyi sokkolta a Megasztár zsűrijét, alig jutottak szóhoz

Ahogy azt megszokhattuk a tehetségkutatóktól, a Megasztár színpadára nemcsak kiváló hangú énekesek lépnek, hanem olyan versenyzők is, akik inkább szórakoztatni érkeznek. Nem is kell messzire mennünk, ugyanis egy kiskunfélegyházi idős asszony, Koczka Ildikó döntött úgy, hogy kipróbálja magát a válogatón.

Kiskunfélegyházi TikTok-nagyi sokkolta a Megasztár zsűriét

Forrás: TV2

„Csak akkor énekelek, ha bekövettek!”

A TikTokon is aktív Koczka Ildikó már a színpadra lépéskor jelezte: addig nem hajlandó énekelni, amíg a zsűri tagjai nem követik be őt a közösségi oldalon. Curtis és Tóth Gabi – bár kissé vonakodva – teljesítették a kérést.

Curtis elszólása a Megasztárban

A rapper nem hagyta szó nélkül a helyzetet, viccesen megjegyezte: „Eddig csak pornósztárokat és prostituáltakat követtem.” A közönség és a zsűri is nevetésben tört ki, a hangulat garantáltan emlékezetes maradt.

Szórakoztatás tehetség nélkül

Ezután elérkezett a várva várt produkció: Koczka Ildikó előadta Nótár Mary népszerű slágerét, „Csipi Csupi” című dalt. A zsűri azonban hamar rájött, hogy jobb lett volna, ha a szereplés inkább csak a TikTokon marad. A produkció nem aratott osztatlan sikert, de az biztos, hogy a Megasztár 2025-ös válogatójának egyik legszórakoztatóbb pillanata volt.