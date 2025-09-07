szeptember 7., vasárnap

Megasztár

4 órája

Phil Collins dalával hódította meg a zsűrit a kecskeméti tehetség, szem nem maradt szárazon

Címkék#Bíró Csongor Vitéz#Megasztár 2025#TV2

Könnyekig hatotta a zsűrit és a nézőket is a kecskeméti fiatal előadása a TV2 tehetségkutatójában. A Megasztár 2025 válogatóján Bíró Csongor Vitéz olyan produkciót mutatott be, amiről még sokáig beszélni fognak.

Orosz Fanni Flóra

Ahogy az eddigi évadokban, úgy a Megasztár 2025 színpadán is feltűntek különleges tehetségek. Az sem ritkaság, hogy valaki csak szórakozásból áll a zsűri elé, ahogyan azt a kiskunfélegyházi TikTok-nagyi is tette. Ezúttal azonban egy kecskeméti fiú lépett reflektorfénybe, aki nemcsak hangjával, hanem történetével is elvarázsolta a zsűrit.

Bíró Csongor Vitéz, siker a Megasztár 2025-ben,
Bíró Csongor Vitéz meghódította a Megasztár 2025 színpadát
Forrás: TV2

Phil Collins dalával robbant be

Bíró Csongor Vitéz egy ikonikus Phil Collins slágerrel állt a TV2 Megasztár színpadára, és már az első hangoknál érezni lehetett: itt valami rendkívüli történik. A közönség azonnal a szívébe zárta, a zsűritagok pedig ámulattal hallgatták.

A Megasztár 2025 színpada nem csak saját álma volt

A kecskeméti tehetség már gyermekkora óta a zenének él. Mint elárulta, azért érkezett a Megasztár 2025 válogatójára, hogy ne csak saját, hanem édesapja álmát is valóra váltsa. Története megindította a zsűrit, akik nehezen tudták eldönteni, melyikükhöz kerüljön a fiatal énekes.

Marics Peti mellett döntött a kecskeméti fiatal

A mesterek végül Csongorra bízták a döntést, hogy melyik zsűritaggal szeretne tovább dolgozni. A fiú Marics Peti mellett tette le a voksát, ezzel hatalmas tapsvihart aratva. A TV2 tehetségkutatójának idei évadában sokan már most az „év felfedezettjeként” emlegetik Bíró Csongor Vitézt.

 

