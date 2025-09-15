1 órája
„A zene a jelenem és a jövőm” – bemutatjuk a kecskeméti fiút, aki elvarázsolta a Megasztár zsűrijét
Bíró Vitéz Csongor első fellépésével azonnal belopta magát a nézők és a zsűritagok szívébe. A Megasztár válogatóján a kecskeméti fiatal nemcsak különleges hangjával, hanem szívmelengető történetével is lenyűgözte a TV2 Megasztár közönségét.
Megasztár 2025 zsűrijét is elvarázsolta a kecskeméti tehetség
Forrás: Bíró Vitéz Csongor Facebook-oldala
A Megasztár 2025 első adása felejthetetlen pillanatokat hozott: a kecskeméti Bíró Vitéz Csongor Phil Collins dalával varázsolta el a Megasztár zsűrijét. A fiatal tehetség története különösen megható volt: elmondása szerint azért is állt a TV2 Megasztár színpadára, hogy édesapja beteljesületlen zenei álmait is valóra váltsa. Az ifjú énekessel a produkció után beszélgettünk.
„A zene a jelenem és a jövőm”
Csongor számára a zene már gyermekkorától kezdve meghatározó szerepet játszik.
– Második osztályos korom óta foglalkozom a zenével, de igazán a covid idején kezdtem el komolyan venni. Akkor kezdtem gitározni, majd később énekelni is – meséli.
Inspirációját elsősorban a családjától kapta, különösen az édesapjától, aki mindig is a zene felé terelgette.
– A zene a jelenem és a jövőm. Nélkülözhetetlen része az életemnek. Kötelességemnek érzem, hogy a zene által jót okozzak az embereknek – fogalmazott határozottan.
Magabiztosan érkezett a Megasztár 2025 színpadára
A fiatal énekes nem izgulta túl az első fellépést.
– Kíváncsian vártam, de próbáltam nem túlizgulni. Nem voltak kétségeim a sikerem felől – mondta.
Dalválasztása sem a véletlen műve volt: Phil Collins slágerét már több mint egy éve feltöltötte a saját YouTube-csatornájára, ahol ez lett a legsikeresebb videója. A TV2 Megasztár válogatóján ezzel a rutinnal a háta mögött lépett színpadra, és az első hangok után már állva tapsolt a közönség.
A Megasztár zsűri is meghatódott
A produkció nemcsak a nézőket, hanem a Megasztár zsűritagjait is mélyen megérintette.
Örültem a pozitív reakciónak és különösen a szakmai értékelésnek, bár kíváncsi lettem volna néhány kritikára is
– mondta Csongor.
A családja mindeközben biztos volt a sikerében, hiszen tudták, Csongor nem csak tehetséges, de szorgalmas és kitartó is, ha az álmairól van szó:
Nem érte őket meglepetésként, hiszen látták, mennyit készültem erre a pillanatra.
Nagy álmokkal vág neki a versenynek
Bíró Csongor Vitéz számára a Megasztár nem csupán egy tévéműsor, hanem az álmai beteljesítésének lehetősége.
– Szeretnék minél tovább eljutni, mert szerintem jó esélyekkel indulok. Fontos nekem a szakmai elismerés, a profik és a nézők visszajelzése egyaránt – mondta.
A jövőjét illetően nyitott minden stílusra: úgy véli, a TV2 Megasztár adta lehetőségek és a közös munka a szakma nagyjaival segítenek majd kialakítani a saját hangját.
Ha megnyerném a Megasztár 2025-öt, először mindenkinek megköszönném, aki támogatott – aztán rendesen megünnepelném!
Élőben is hallhatjuk Csongort Kecskeméten
Aki élőben is meghallgatná a fiatal tehetséget, annak nem kell sokat várnia: Bíró Vitéz Csongor legközelebb szeptember 26-án, 19 órától lép színpadra Kecskeméten, a Szakma City rendezvényén, a KENTER-ben. A KENTER Kecskemét legújabb közösségi tere, amely kulturális és ifjúsági programokkal ad teret a helyi tehetségeknek.