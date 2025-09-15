„A zene a jelenem és a jövőm” – bemutatjuk a kecskeméti fiút, aki elvarázsolta a Megasztár zsűrijét

A Megasztár 2025 első adása felejthetetlen pillanatokat hozott: a kecskeméti Bíró Vitéz Csongor Phil Collins dalával varázsolta el a Megasztár zsűrijét. A fiatal tehetség története különösen megható volt: elmondása szerint azért is állt a TV2 Megasztár színpadára, hogy édesapja beteljesületlen zenei álmait is valóra váltsa. Az ifjú énekessel a produkció után beszélgettünk.

„A zene a jelenem és a jövőm”

Csongor számára a zene már gyermekkorától kezdve meghatározó szerepet játszik.

– Második osztályos korom óta foglalkozom a zenével, de igazán a covid idején kezdtem el komolyan venni. Akkor kezdtem gitározni, majd később énekelni is – meséli.

Inspirációját elsősorban a családjától kapta, különösen az édesapjától, aki mindig is a zene felé terelgette.

– A zene a jelenem és a jövőm. Nélkülözhetetlen része az életemnek. Kötelességemnek érzem, hogy a zene által jót okozzak az embereknek – fogalmazott határozottan.

Magabiztosan érkezett a Megasztár 2025 színpadára

A fiatal énekes nem izgulta túl az első fellépést.

– Kíváncsian vártam, de próbáltam nem túlizgulni. Nem voltak kétségeim a sikerem felől – mondta.

Dalválasztása sem a véletlen műve volt: Phil Collins slágerét már több mint egy éve feltöltötte a saját YouTube-csatornájára, ahol ez lett a legsikeresebb videója. A TV2 Megasztár válogatóján ezzel a rutinnal a háta mögött lépett színpadra, és az első hangok után már állva tapsolt a közönség.

A Megasztár zsűri is meghatódott

A produkció nemcsak a nézőket, hanem a Megasztár zsűritagjait is mélyen megérintette.

Örültem a pozitív reakciónak és különösen a szakmai értékelésnek, bár kíváncsi lettem volna néhány kritikára is

– mondta Csongor.

A családja mindeközben biztos volt a sikerében, hiszen tudták, Csongor nem csak tehetséges, de szorgalmas és kitartó is, ha az álmairól van szó:

Nem érte őket meglepetésként, hiszen látták, mennyit készültem erre a pillanatra.

Nagy álmokkal vág neki a versenynek

Bíró Csongor Vitéz számára a Megasztár nem csupán egy tévéműsor, hanem az álmai beteljesítésének lehetősége.