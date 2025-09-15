szeptember 15., hétfő

Bíró Vitéz Csongor

2 órája

„A zene a jelenem és a jövőm” – bemutatjuk a kecskeméti fiút, aki elvarázsolta a Megasztár zsűrijét

Bíró Vitéz Csongor első fellépésével azonnal belopta magát a nézők és a zsűritagok szívébe. A Megasztár válogatóján a kecskeméti fiatal nemcsak különleges hangjával, hanem szívmelengető történetével is lenyűgözte a TV2 Megasztár közönségét.

Orosz Fanni Flóra
Megasztár 2025 zsűrijét is elvarázsolta a kecskeméti tehetség

Forrás: Bíró Vitéz Csongor Facebook-oldala

A Megasztár 2025 első adása felejthetetlen pillanatokat hozott: a kecskeméti Bíró Vitéz Csongor Phil Collins dalával varázsolta el a Megasztár zsűrijét. A fiatal tehetség története különösen megható volt: elmondása szerint azért is állt a TV2 Megasztár színpadára, hogy édesapja beteljesületlen zenei álmait is valóra váltsa. Az ifjú énekessel a produkció után beszélgettünk. 

„A zene a jelenem és a jövőm”

Csongor számára a zene már gyermekkorától kezdve meghatározó szerepet játszik. 

– Második osztályos korom óta foglalkozom a zenével, de igazán a covid idején kezdtem el komolyan venni. Akkor kezdtem gitározni, majd később énekelni is – meséli. 

Inspirációját elsősorban a családjától kapta, különösen az édesapjától, aki mindig is a zene felé terelgette. 

– A zene a jelenem és a jövőm. Nélkülözhetetlen része az életemnek. Kötelességemnek érzem, hogy a zene által jót okozzak az embereknek – fogalmazott határozottan.

Magabiztosan érkezett a Megasztár 2025 színpadára

A fiatal énekes nem izgulta túl az első fellépést. 

– Kíváncsian vártam, de próbáltam nem túlizgulni. Nem voltak kétségeim a sikerem felől – mondta. 

Dalválasztása sem a véletlen műve volt: Phil Collins slágerét már több mint egy éve feltöltötte a saját YouTube-csatornájára, ahol ez lett a legsikeresebb videója. A TV2 Megasztár válogatóján ezzel a rutinnal a háta mögött lépett színpadra, és az első hangok után már állva tapsolt a közönség.

A Megasztár zsűri is meghatódott

A produkció nemcsak a nézőket, hanem a Megasztár zsűritagjait is mélyen megérintette. 

Örültem a pozitív reakciónak és különösen a szakmai értékelésnek, bár kíváncsi lettem volna néhány kritikára is

– mondta Csongor. 

A családja mindeközben biztos volt a sikerében, hiszen tudták, Csongor nem csak tehetséges, de szorgalmas és kitartó is, ha az álmairól van szó: 

Nem érte őket meglepetésként, hiszen látták, mennyit készültem erre a pillanatra.

Nagy álmokkal vág neki a versenynek

Bíró Csongor Vitéz számára a Megasztár nem csupán egy tévéműsor, hanem az álmai beteljesítésének lehetősége. 

– Szeretnék minél tovább eljutni, mert szerintem jó esélyekkel indulok. Fontos nekem a szakmai elismerés, a profik és a nézők visszajelzése egyaránt – mondta. 

A jövőjét illetően nyitott minden stílusra: úgy véli, a TV2 Megasztár adta lehetőségek és a közös munka a szakma nagyjaival segítenek majd kialakítani a saját hangját. 

Ha megnyerném a Megasztár 2025-öt, először mindenkinek megköszönném, aki támogatott – aztán rendesen megünnepelném!

Élőben is hallhatjuk Csongort Kecskeméten

Aki élőben is meghallgatná a fiatal tehetséget, annak nem kell sokat várnia: Bíró Vitéz Csongor legközelebb szeptember 26-án, 19 órától lép színpadra Kecskeméten, a Szakma City rendezvényén, a KENTER-ben. A KENTER Kecskemét legújabb közösségi tere, amely kulturális és ifjúsági programokkal ad teret a helyi tehetségeknek.

 

