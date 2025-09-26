szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Jön a Kincsvadászok új évada, Tilla elárulta, miért imádja a forgatást

Megvan, mikor tér vissza a népszerű műsor! A Kincsvadászok vadonatúj epizódjainak forgatása már zajlik, és a kulisszák mögül Fischer Gábor, a TV2 Média Csoport programigazgatója engedett bepillantást Instagram-videósorozatában.

Orosz Fanni Flóra

A műsor igazi közönségkedvenc lett, noha az alkotók eleinte nem gondolták, hogy ekkora hatást gyakorol majd a nézőkre. Till Attila most őszintén beszélt arról, milyen műsorvezetőként átélni a Kincsvadászok forgatását, és mit jelent számára a kincsek mögötti emberi történetek megismerése.

A Kincsvadászok csoportképe.
Visszatér a Kincsvadászok legújabb évadába Till Attila
Forrás: Ladóczki Balázs / Origo

Fischer Gábor új sorozattal hozza közelebb a Kincsvadászokat

A TV2 programigazgatója az Instagramon indított rövid videósorozatot, amelyben bemutatja, hogyan készül a Kincsvadászok új évada. Az első részben Till Attilával beszélgetett a forgatás élményeiről.

Tilla: „Nem gondoltuk, hogy ekkora sikere lesz”

Tilla elmondta, hogy a stáb ugyan lelkes volt, de eleinte úgy vélték, főként a művészet iránt érdeklődők figyelmét kelti majd fel a Kincsvadászok. Ehhez képest országos beszédtéma lett a műsor, és sokan újra felfedezték padlásaik elfeledett műkincseit.

Emberi történetek a tárgyak mögött

A műsorvezető szerint az egyik legszebb része a forgatásnak az, hogy nemcsak különleges tárgyakat láthatnak, hanem az azokhoz kapcsolódó emberi történeteket is. Ezek adják a Kincsvadászok igazi erejét és varázsát.

