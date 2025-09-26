Jákob Zoli szokatlan videóban árulta el, mi számára az élet értelme

A hartai származású üzletember eddig főként karitatív tetteivel hívta fel magára a figyelmet, most azonban kiderült: a zene is fontos része az életének. Jákob Zoli eddig csak magának játszott, ám követőinek Instagram-oldalán most elárulta, hogy a pengetés nemcsak hobbi, hanem számára valódi létértelmezés.

Jákob Zoli az élet értelméről elmélkedett

Fotó: TV2

Egy látássérült férfi adta vissza a kedvét a zenéléshez

Nemrégiben egy látássérült férfinak, Pepének segített, aki a zene által találta meg a megnyugvást élete nehéz időszakában. Pepe története mélyen megérintette Jákob Zolit, aki elárulta: újra kedvet kapott a gitárhoz. Azóta a zenét a mindennapokban is inspirációként éli meg.

Gitár és húrelmélet: az élet értelme Jákob Zoli szerint

Az Instagramon egy különleges gondolatot osztott meg követőivel: „A húrelmélet szerint apró, rezgő húrokból áll a világ… ahogy az otthon, magamnak pengetett gitárom is húrokból szól. Nekem az élet értelme? Értelmes élet és zene.” – írta Jákob Zoli.

A rajongói imádták, hogy az üzletember most a gitárral mutatta meg érzékenyebb oldalát. Rengetegen bátorították a zenélésre: „Talán egyszer majd meghallgathatom egy tábortűz mellett!”, mások szerint pedig „annak a gitárnak lelke van, a zene pedig gyógyít”.