Így kell elnyerni Jákob Zoli szívét: csupán 3 dolog számít a milliárdosnak

Sokan kíváncsiak, mi történik a milliárdos üzletember magánéletében. Jákob Zoli most olyan részletet árult el, ami sokakat meglepett.

Orosz Fanni Flóra

A Borsonline szúrta ki először azt a videót, amelyben Jákob Zoli a pénz és a szerelem kapcsolatáról beszél, illetve arról, mi az a három alapvető dolog, ami számára elengedhetetlen egy nőben.

Jákob Zoli, ezt keresi a szerelemben,
Jákob Zoli ezt a három dolgot keresi egy nőben
Fotó: TV2

Jákob Zoli szerint a pénz csak biztonsági faktor

Az üzletember videójában arról vallott, hogyan látja a saját helyzetét: szerinte a vagyonát nem lehet leválasztani a személyéről, de őt valójában egy jópofa srácnak kell megismerni, aki megteremtette a biztonságot. „A pénz is én vagyok, a csomag része” – fogalmazott Jákob Zoli.

Mit keres egy nőben a milliárdos üzletember?

A hartai származású milliárdos szerint sokan félnek közeledni hozzá, mert azt gondolják, a pénze miatt különleges elvárásai vannak. Ezt azonban határozottan cáfolja: számára az intelligencia, a humor és az ápoltság a legfontosabb értékek egy kapcsolatban.

Az ismerkedés új szabályai

Korábban a Messengert használta, ma már inkább az Instagramon üzenget. Ő maga is szokott kezdeményezni, de bevallotta, nem mindig tudja eltalálni, kinek van párja. Ezért kifejezetten örül, ha a nők írnak rá először: szerinte a világ változik, és ma már természetes, ha egy nő kezdeményez.

Jákob Zoli szíve aranyból van

Bár sokan a vagyonáról ismerik, az üzletember szíve aranyból van. Számtalan alkalommal segített már rászoruló családokon és beteg gyermekeken, bizonyítva, hogy a sikereit nemcsak önmagára fordítja, hanem másokra is gondol. Nem kétséges, hogy a szerelemben is ugyanilyen maximális odaadással lenne jelen, hiszen a nagylelkűsége és embersége mindenhol megmutatkozik.

@jakob.zoli Váratlan villámkérdések –például hogyan ismerkedem– is becsusszannak az ‘azonnali válaszaim’ sorozatba😅 Peti most sem kímél🤣 … én pedig maradok spontán🧘🏻‍♂️ #zoliguru ♬ eredeti hang - Jákob Zoli

 

