Megható gesztus, Jákob Zoli ismét egy rászoruló családon segített

Ezúttal egy édesanya fordult Jákob Zolihoz kétségbeesetten. Levelében leírta: két autista és egy ADHD-s gyermeket nevelnek, a negyedik kisgyermek pedig szinte mindenre allergiás. A férj tavaly balesetet szenvedett, azóta is lábadozik, így a család anyagi helyzete kilátástalan.

Jákob Zoli ismét segített egy családnak

Fotó: Beküldött fotó

„Már egy nagyobb mennyiségű tartós élelmiszernek vagy iskolai felszerelésnek is nagyon örülnénk” – írta a XI. kerületben élő anyuka.

Jákob Zoli bevásárlásra hívta a családot

A hatra származású milliárdos nem habozott: meghívta a családot egy budapesti bevásárlóközpontba. A gyerekek lelkesen és kíváncsian indultak útnak, és hamar fény derült rá, hogy igazi örömünneppé vált számukra a közös vásárlás.

A kicsik iskolaszereket, hátizsákokat és cipőket kaptak, sőt, egy jókora bevásárlás is történt, amely tartós élelmiszerekkel és mindennapi szükségletekkel segíti a család életét.

Nehéz a sorsuk, de hálásak

Az édesanya elárulta: a férje balesete óta még nehezebb a helyzetük, hiszen a gyerekek közül kettő otthoni ápolásra szorul. Emiatt dolgozni sem tud, így minden segítség hatalmas könnyebbséget jelent számukra.

A gyerekek boldogan próbálták fel új cipőiket és válogattak a tanszerek között, miközben az anyuka meghatottan köszönte meg Jákob Zolinak a nagylelkű gesztust.

Jószívű milliárdos

Az üzletember Instagram-oldalán számolt be a találkozásról, ahol követői ismét csak elismerő szavakkal illették. Nem ez volt az első alkalom, hogy hátrányos helyzetű családokon segített, korábban beteg gyerekeket, iskolákat és rászorulókat támogatott.

Jákob Zoli többször hangsúlyozta: számára természetes, hogy segít, ahol tud. Ismét megmutatta, hogy a jótékonyság apró gesztusai is óriási örömöt hozhatnak azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.