Váratlanul megjelent a tűzpiros Ferrari Kecskeméten, elképesztő akciót vitt véghez a milliárdos – videó

A közösségi médiában egyre népszerűbb „Zoli megoldja” sorozatban az emberek közvetlenül fordulhatnak Jákob Zolihoz segítségért – legyen szó beteg gyermekekről, nehéz körülmények között élő családokról vagy olyan emberekről, akik egyszerűen csak egy kis segítségre várnak, hogy elindulhassanak álmaik felé. Ezúttal egy kecskeméti anyuka története került a figyelem középpontjába.

Jákob Zoli most is bebizonyította, hogy a „Zoli megoldja” sorozat valódi életeket változtat meg

Fotó: Jákob Zoltán/Instagram

Egy régi álom és a mindennapi küzdelmek

Az édesanya elmondta, hogy a körömépítés világa mindig is közel állt a szívéhez, de anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy elvégezze a szükséges tanfolyamokat. Mindennapjai leginkább a család körüli teendők és a megélhetési gondok körül forogtak, így a hobbiból sosem lehetett több. Bár sokszor elképzelte milyen lenne, ha saját vendégkörrel, saját munkából tarthatná el a családját, ez mindvégig csak egy távoli álom maradt.

Amikor a lehetőség becsönget

Hatalmas meglepetésként érte a kecskeméti édesanyát, amikor egy nap Jákob Zoli személyesen állt ott az ajtaja előtt. A milliárdos üzletember nem érkezett üres kézzel: egy olyan ajándékcsomagot hozott, amelynek értéke túlmutat az anyagiakon. Három műkörmös alaptanfolyam teljes költségét fedezte, ráadásul egy Cristal Nails kezdőcsomagot is átadott az anyukának, amellyel rögtön elkezdheti a gyakorlást.

Most már nincs akadály

A meghatódott édesanya örömmel vette át a lehetőséget, hiszen elmondása szerint önerőből sosem tudta volna megoldani. Jákob Zoli hangsúlyozta: a tudás és a megfelelő eszközök most már a nő kezében vannak, innentől csupán az elszántság és a kitartás szükséges ahhoz, hogy saját lábára álljon.

Jákob Zoli példát mutat

A TikTokon is megtekinthető „Zoli megoldja” sorozat egyik különlegessége, hogy valós problémákra kínál kézzelfogható megoldásokat. A kecskeméti anyuka most egy új szakma küszöbén áll, amely nemcsak önmegvalósítást, hanem stabilabb jövőt is jelenthet a családja számára.